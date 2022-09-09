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عمر شويل - جدة المقادير المطلوبة لعمل برياني الدجاج في المنزل وكيفيه التحضير بطريقه سهله بمكونات بسيطه حيث يعد من برياني الدجاج من اشهي والذ الوجبات الرئيسية التي يمكن أن تقدم في العديد من المناسبات بجانب أطباق المقبلات المختلفة آو أطباق السلطة حسب الرغبة. مقادير عمل برياني الدجاج دجاجة مغسولة و مقطعة.

أرز بسمتي.

5 بصلات متوسطه الحجم ومقطعه.

قطع صغيرة من الجنزبيل المفروم.

4 فصوص من الثوم.

معلقة صغيرة من الكركم والحبهان البودر.

4 حبات طماطم مقطعه مكعبات.

نصف معلقة كبيرة من البابريكا.

3 حبات من الفلفل حامى.

علبة كبيره من زبادي.

القليل من كزبرة خضراء.

نعناع مع عصير ليمون .

معلقة كبيرة زبدة مع زيت.

ربع كوب من الحليب مع رشه من بودرة الزعفران .

3 فصوص حبهان.

2 عود من القرنفل والقرفة. طريقة تحضير برياني الدجاج نحضر حلة ونضعها على النار ثم نضع القليل من الزيت مع البصل حتى يتغير لونه البصل إلى اللون الذهبي.

نضع نصف الكمية على في طبق جانبي ونضيف على باقي الكميه معجون الجنزبيل مع الثوم في الحلة مع التقليب ثم نضيف الدجاج و نقلبها مع البصل و الجنزبيل حوالى 5خمس دقائق تقريبا حتى يتغير لون الدجاج.

ثم نضيف اليهم الكركم والحبهان ونقلب ثم ضيف الطماطم ونقلبها جيدا مع الفراخ حوالى سبع دقائق ثم نضيف الفلفل الحامي والقليل من الكزبرة الخضراء والنعناع ونقلب جيدا.

نضيف الزبادي وعصير الليمون ونقلبه مع الدجاج و نهدى النار و نقفل غطاء الحلة جيدا ونترك الدجاج .

نحضر حلة ونضعها على النار ثم نغلي الماء و نضيف أليها القرنفل والحبهان والقرفة مع القليل من الزيت ورشه صغيره من الملح ثم نضيف أليها الارز ألبسمتي و نسلقه واصفيه من الماء.

نضيف نصف كمية الأرز ثم نضع رشه من بصل القلى والقليل من ورق الكزبرة والنعناع ونضيف قطع الدجاج مع القليل من صوص الدجاج.

نضيف النصف الثاني من كمية الأرز ثم نضيف اللبن الدافئ بالزعفران و نوزع معلقة الزبدة علي الأرز والقليل من البصل المحمر وورق الكزبرة والنعناع واغطي الحلة بورق الفويل ثم نضع غطاء الحلة ويترك على نار عالية لمدة عشر دقائق ثم علي نار هادئه حتي يتم الطهي.

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