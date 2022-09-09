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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مخلل الزيتون الأخضر التفاحي فى المنزل وأحلى من المحلات في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد مخلل الزيتون من أنواع المخللات اللذيذة، والتى عليها إقبال كبير فى السوبر ماركت والمحلات الخاصة بالمخللات، وذلك لأنه يدخل فى عمل العديد من الأكلات مثل البيتزا والساندوتشات والعديد من الأطباق الأخرى، كما انه يقدم بجانب الأكلات المختلفة كمقبل لذيذ وجميل جداً وطعمه يفضله الكبار والصغار، ولكنه يعد مكلف عند شرائه من الخارج لذا سوف نعلمكم طريقة عمله فى المنزل ببساطة، فهيا بنا متابعينا الأعزاء لنتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير مخلل الزيتون الأخضر التفاحي فى المنزل بالتفصيل.
مكونات مخلل الزيتون الأخضر التفاحي
يحتاج مخلل الزيتون الأخضر التفاحي الى بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة بالنسبة لشرائه جاهز وهى كالتالي:
- ٥ كيلو من الزيتون الأخضر.
- كرفس.
- ١/٢ كيلو من الفلفل الأخضر.
- فنجان زيت ذرة أو زيت زيتون.
- ٢ كيلو من الليمون المعصور.
- ٢١/٢ كوب ملح خشن.
- قشر الليمون المعصور.
- برطمان زجاجى كبير.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل مخلل الزيتون الأخضر التفاحي فى المنزل سهلة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة وهى كمايلي:
- أولا نقوم بغسل الليمون والزيتون والفلفل جيداً بالماء الجاري حتى نتخلص من أى شوائب عالقة به.
- ثم نقطع الفلفل الى نصفين لكى يتابع طعم الزيتون بالفلفل.
- يمكنك عمل شقوق فى الزيتون اذا اردتى تخليله بسرعة اما اذا كنتى ترغبين فى الاحتفاظ به لمدة طويلة فلا داعى لعمل شقوق به ونتركه كما هوه.
- نقوم بعصر كمية الليمون كلها ونضعها فى وعاء ونجهز ماء مغلي ونتركه حتى يبرد.
- بعد ذلك نقوم بعمل شقوق بالسكين فى الزيتون ونقطع الفلفل والكرفس.
- نحضر البرطمان الزجاجي الكبير ونضع به طبقات من الزيتون والفلفل والكرفس بالتبادل.
- ثم نسكب عليه عصير الليمون ونقوم بتذويب الملح فى لتر من الماء المغلي المبرد ونضيفه على الوعاء حتى يمتلئ.
- بعد ذلك نضع على الوجه قشور الليمون ونضغط عليها كويس للتخلص من الهواء الزائد.
- ثم نضيف عليه الزيت ونضع على فتحة البرطمان كيس من البلاستيك ونغلقه جيداً.
- نتركه لمدة ١٥ يوم وينصح بوضع البرطمان فى فى صينية كبيرة أو نضع تحته فوطة وذلك لانه يحدث به فوران من السائل وبالف صحة وعافية.
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