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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من مبشور جوز الهند اصنعي كيكة جوز الهند بطريقة جدتي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد كيكة جوز الهند من الكيكات اللذيذة والمغذية، وذلك لأنها تحتوي على مكونات مفيدة جداً وصحية وشكلها بيكون مختلف عن الكيكات الأخرى، وذلك لأنها تتكون من ثلاث طبقات الطبقة الأولى من الكراميل والطبقة الثانية من جوز الهند والطبقة الثالثة من خليط الكيك، لذلك يتم تقديمها وهى مقلوبة للاستمتاع بشكلها الجميل ومذاقها الرائع، وهذه الطريقة التى نقدمها لكم اليوم طريقة جدتي فهى طريقة مميزة وجميلة وتسعى الكثير من الأمهات للتجديد فى عمل الكيك، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كيكة جوز الهند على طريقة جدتي بالتفصيل.
مكونات كيكة جوز الهند
تحتوي كيكة جوز الهند على طريقة جدتي على بعض المكونات المتوفرة فى المنزل ولا تكلفك الكثير وهى كالتالي:
للكراميل
- ١١/٢ كوب من السكر البودرة.
- ١/٢ كوب من الماء.
للكيك
- ٣حبة من البيض.
- ١١/٢ كوب من السكر البودرة.
- كوب من الزيت.
- ١١/٢ كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب من اللبن السائل.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من جوز الهند المبشور.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل كيكة جوز الهند هى طريقة سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:
- نقوم بتجهيز الكراميل نحضر طاسة ونضعها على النار ثم نضع بها السكر ونقلب حتى يذوب تماما ويصبح لونه بني.
- ثم نضيف عليه الماء بالراحة مع التقليب حتى يصبح خليط كراميل.
- نرفعه من على النار ونحضر قالب الكيك ونسكب به الخليط ونوزعه فى القالب من الجوانب.
- بعد ذلك نجهز خليط الكيك فى وعاء عميق نضع البيض وعليه الفانيليا والسكر وكوب الزيت ونقلبهم مع بعض كويس بواسطة المضرب السيلك اليدوي.
- نستمر فى التقليب حتى يصبح الخليط متجانس وناعم تماماً.
- ثم نضيف عليه الدقيق المنخول واللبن السائل والبيكنج بودر ونقلب حتى يختفي الدقيق خالص.
- فوق خليط الكراميل نقوم بتوزيع جوز الهند المبشور ثم نسكب عليه خليط الكيك.
- ندخله الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٣٥٠ لمدة ٥٠ دقيقة حتى تنضج.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلا ثم نقلبها على طبق التقديم وتقدم وبالف هنا وشفا.
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