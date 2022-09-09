نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل القرصان والقبابيط من أشهر الأكلات السعودية الشعبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشتهر المطبخ السعودي بالعديد من الأطباق الشهية اللذيذة ومنها طريقة عمل القرصان وهو طبق من الأطباق الشعبيه في مدينة الرياض، وطبق القبابيط وهو من الأطباق الشعبية في منطقة نجد ويطلق عليه أيضا اسم المطازيز ويتكون من الخضروات واللحم والعجين، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقه تحضير وصفات الأكلات الشعبية السعودية وهي القرصان والقبابيط على أصولها في خطوات. مقادير القرصان عدد 3 كوب من الدقيق الابيض.

كيلو لحم.

عدد 2 كوب من الفاصوليا الخضراء.

عدد 2 بصلة متوسطه الحجم.

أربعة حبات من الطماطم.

أربعة حبات من الليمون الجاف.

نصف كوب سمن.

كيلو خضار مشكل.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الصلصة.

ملعقه من البهارات.

نصف ملعقه من الملح. طريقة عمل القرصان نقوم بنخل الدقيق ثم نضيف إليه الملح والماء وتقبلهم جيدا حتي نحصل علي عجينة متماسكة، نغطي العجين ونتركه نصف ساعة.

نقطع اللحم مكعبات ونغسله جيدا ونتركه يجف، نخبز العجين في الصاج.

نضع السمن والزيت في القدر ثم نضع عليهم البصل المفروم ونقليه جيدا، ثم نضيف إليه الليمون واللحم والصلصة ونقلبه جيدا.

نضيف الطماطم المقطعه الي خليط اللحم، ثم نضيف البهارات والماء، نغطي القدر ونتركه علي نار هادئة حتي تنضج المكونات.

في وعاء آخر نضع الخضار ونسلقه جيدا، ثم نضيف الخضار الي خليط اللحم ونقليه جيدا.

نضع القرصان في طبق التقديم ونقطعه ثم نضيف إليه خليط اللحم والخضار وتقدمه. مقادير طبق القبابيط عدد 3 كوب من الدقيق المنخول.

كيلو لحم مقطع مكعبات.

عدد 2 حبات من الكوسا مقطعه.

عدد 2 حبات من الباذنجان مقطعه.

كوب من اليقطين مقطع.

عدد 3 حبات من الجزر مقطعه.

عدد 4 حبات من الطماطم المقطعه.

نصف كيلو لوبيا.

عدد 2 بصله مفرومه.

فلفل مقطع.

ربع كوب سمن.

عدد 4 حبات من الليمون الاسود.

عدد 6 ملاعق كبيرة من الزيت.

عدد 2 ملعقه كبيرة من الصلصة.

ملعقة بهارات مشكلة.

عدد 4 كوب من الماء. طريقة التحضير نسلق اللوبيا، في وعاء آخر نضع السمن والزيت ثم نضيف إليهم البصل المفروم ونقليه حتي يصبح لونه ذهبي.

ثم نضيف إليه اللحم والليمون وشرائح الفلفل وتقبلهم جيدا حتي يتغير لون اللحم.

نضيف صلصة الطماطم إلي الخليط ونقلبهم ونتركها علي نار هادئة.

نضيف الطماطم المقطعه الي القدر ثم نضيف البهارات والماء ونغطي الوعاء جيدا حتي ينضج كل المكونات.

نقوم بإضافة اللوبيات المسلوقة وباقي الخضار المقطع وتقبلهم جيدا،ثم نتركهم علي نار هادئة حتي ينضج الخضار.

نقوم بتقطيع العجين علي شكل دوائر أو أقراص ثم نضع خليط اللحم والخضار عليه، نضع القبابيط علي النار الهادئه لمدة عشرين دقيقة حتي ينضج العجين.

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