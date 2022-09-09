فوائد ماسك الخميرة للبشرة وطريقة تحضيره للحصول على نتائج مذهلة

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عمر شويل - جدة الخميرة من المواد الطبيعية الهامة جدا للبشرة وتدخل في العديد من مستحضرات التجميل وينصح بها خبراء التجميل في اعتمادها في الروتين اليومي للبشرة لحل كل مشاكل البشرة، فهي غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعمل علي حماية خلايا البشرة وتجديدها وتعزز صحة وشباب البشرة وفي هذا المقال سوف نوضح فوائد الخميرة للبشرة وبعض الماسكات الهامه لحل جميع مشاكل البشرة والحصول علي بشرة صحية خالية من العيوب

فوائد الخميرة للبشرة

تعمل علي تنشيط الدورة الدموية وتحفيز البشرة علي انتاج الكولاجين.

تفتيح البشرة وتوحيد لونها والتخلص من البقع والتصبغات.

بسبب احتوائها علي مضادات الأكسدة فهي تعمل على تجديد خلايا البشرة والحفاظ علي شباب وحيوية البشرة.

تعمل علي علاج حبوب الشباب والتخلص من آثارها.

تسمين الوجه وتوريده وإعطائه النضارة والحيوية.

علاج الحروق التي تحدث بسبب التعرض للشمس.

تحمي البشرة من الاكسدة وتقي الجسم من الجذور الحرة التي تسبب أكسدة البشرة.

استخدام ماسك الخميرة للبشرة وطريقة تحضيره

تدخل الخميرة في العديد من الماسكات الطبيعية للبشرة بسبب فوائدها الكثيرة التي تعالج جميع مشاكل البشرة.

ماسك الخميرة والعسل.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

وملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نخلط جميع المكونات جيدا ثم نضعه علي البشرة لمدة ٣٠دقيقة ثم ندلكه برفق ثم نغسله جيدا بالماء الدافئ.

ماسك الخميرة والزبادي

ملعقه من الخميرة.

ملعقه من الزبادي.

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات ثم نضعه علي الوجه ونتركه نصف ساعة، ثم نغسله جيدا.

ماسك الخميرة والتفاح

ملعقه كبيرة من الخميرة.

تفاحه مقشرة ومهروسه.

ملعقه كبيرة من العسل.

طريقة التحضير

نخلط جميع المكونات ثم نضعه علي البشرة ونتركه 20 دقيقة ثم نغسله بالماء البارد.

يعمل علي الماسك علي تجديد خلايا البشرة وترطيبها.

ماسك الخميرة والأرز المطحون

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقه كبيرة من الارز المطحون.

وملعقه عسل.

ماء ورد.

طريقة التحضير

نقوم بدمج جميع المكونات ثم نضعه علي الوجه والرقبه ونتركه 20 ثم نغسله.

يعمل هذا الماسك علي تفتيح البشرة وتوحيد لونها وتسمين الوجه.

ماسك الخميرة ولبن البودرة

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

ماء الورد.

طريقة التحضير