طريقة عمل طبق السفة المدفونة(المردومة)المغربي بالدجاج الشهي اللذيذ

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عمر شويل - جدة تعتبر السفة المدفونة من الأطباق المغربية المشهورة، والتى لها طعم مميز وجميل لأنها تجمع بين الطعم الحلو والحادق مما يعطيها نكهة وطعم مزز وشهي، كما انه يحتوي على قيمة غذائية عالية ويعد متكامل العناصر الغذائية لأنه يحتوي على البروتين والنشويات والخضروات فى طبق واحد، كما أنه يعد وجبة لذيذة للغداء أو العشاء يتم عملها فى المنزل بكل سهولة وبتكون مثل التى تقدم فى المطاعم، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير طبق السفة المغربي بالتفصيل. مكونات عمل طبق السفة المدفونة المغربي بالدجاج يتكون طبق السفة المدفونة المغربي بالدجاج من مكونات مفيدة جداً ومغذية وغير مكلفة وهى كالتالي: دجاجة متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

٢ حبة كبيرة من البصل مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ عود من القرفة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

١/٢ ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر.

ملعقة صغيرة من الكركم.

٢ فص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من السمنة.

٢ ملعقة كبيرة من ماء الزعفران المنقوع.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

١/٢ كيلو من الشعرية الرفيعة.

٣ ملعقة كبيرة من الزبدة.

١/٢ كوب من الزيت.

بيض مسلوق.

١١/٢ كوب من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من القرفة.

١/٢ كوب من السكر البودرة.

لوز مقلي ومطحون.

تمر محشي بالجوز. طريقة الاعداد والتجهيز طريقة عمل طبق السفة المدفونة المغربي بالدجاج له بعض الخطوات البسيطة التى تعطيه الطعم والنكهة الجميلة وهى كمايلي: نحضر حلة مناسبة ونضعها على النار ونضع بها ملعقة زيت الزيتون ونضيف عليها البصل ونرص فوقه قطع الدجاج. ثم نضيف عليهم الملح والفلفل والزنجبيل والكركم والثوم المفروم والسمنة وعودين القرفة ونقلبهم كويس. بعد ذلك نضيف عليهم الزعفران المنقوع ونضع الكزبرة الخضراء فى المنتصف. نغطيها ونتركها على نار هادئة حتى تنضج تماماً. بعد ذلك نضع الشعرية فى طبق ونضيف عليها ملعقتين من الزيت ونقلبها. نحضر حلة البخار ونضع بها الداء ونضعها على النار حتى تغلي ثم نضع الشعرية فى المصفاة ونتركها تتبخر لمدة ٢٠ دقيقة. ثم نقلبها فى طبق ونغسلها بالماء البارد ونصفيها ونضعها فى طبق ونضيف عليها شوية ملح وملعقتين زيت ونقلبها. ثم نضعها فى الحلة مرة أخرى ونتركها تتبخر لمدة ٢٠ دقيقة أخرى. نخرجها من الحلة ونضيف عليها كوب ونصف من الماء البارد ثم نصفيها ونضعها مرة أخرى فى الحلة ونتركها تتبخر لمدة ٢٠ دقيق. بعد ذلك نخرجها من الحلة ونضيف عليها ثلاث ملاعق الزبدة ونصف كوب السكر ونقلبها كويس. نضعها فى طبق التقديم ونرص عليها خليط البصل والدجاج ونضع طبقة أخرى من الشعرية ونزينها بالسكر البودرة والقرفة. ونرص قطع البيض المسلوق من الجوانب وده اختياري واللوز المقلي المطحون فى المنتصف والتمر المحشي باللوز وكل ده اختياري ثم تقدم وبالف صحة وهنا.

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