طريقة عمل مخلل الخيار المقرمش السريع هتعمليه بسهولة و طعم أحلى من الجاهز مقرمش ولذيذ جدًا

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عمر شويل - جدة طريقة عمل مخلل الخيار المقرمش السريع، يعد المخلل من أهم الأطباق الجانبية التي لابد من تواجدها على مائدة الطعام كمقبلات، فهو يساعد على فتح الشهية جداً ويعطي للأكلات طعم مميز، لذلك تحرص الأمهات على تواجده دائما في المنزل ويقومون بشرائه من الخارج جاهز من المطاعم، ولأن الأمهات وربات البيوت تسعي دائما على تحضير جميع الأكلات من المنزل لكي تكون صحية وتتأكد من عدم إضافة مواد حافظة، ومن أطعم أنواع المخلل التي يشتهيها الجميع ويفضلون تناوله هو مخلل الخيار، وسنقدم لكم طريقة سريعة وسهلة لتحضير مخلل الخيار المقرمش السريع من المنزل بطريقة المحلات. مقادير مخلل الخيار السريع كيلو من الخيار ويكون صغير أو متوسط الحجم.

لتر من الماء.

ربع كوب من الخل الأبيض.

حبة من الليمون مقطع شرائح.

4 ملاعق كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

3 فصوص ثوم مقشر.

2 ورق نعناع.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة شطة. 2 ورقة لورا

فلفل حار اختياري.

2 ورقة كرفس. طريقة تحضير الخيار المخلل السريع أولا نحرص على أن يكون الخيار متوسط الحجم أو صغير ورفيع ويكون جامد.

بعد ذلك نقوم بغسل الخيار جيداً بالماء الجاري.

ثم نقوم بعمل فتحات في قطع الخيار لكي يسهل تخليلة.

نأتي ببرطمان التخلل ونتأكد من أنه معقم و نظيف قبل الاستخدام لكى لا يفسد المخلل أو يكون طبقة بيضاء على وجه المخلل.

بعد ذلك نقوم بتقطيع فصوص الثوم شرائح رفيعة ونقوم بوضعها في البرطمان.

ثم نضيف أوراق النعناع و الكرفس و أوراق لورا.

بعد ذلك نقوم برص قطع الخيار والفلفل الحار في البرطمان حتى نمليه.

في وعاء نقوم بوضع لتر من الماء ونضيف عليه الملح و السكر و الخل الأبيض ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

نسكب خليط المخلل على الخيار في البرطمان حتى يملأ حلق البرطمان.

ثم نقوم بوضع شرائح الليمون على وجه البرطمان.

نغلق البرطمان جيدًا ونتركه لمدة 3 أيام، نقوم بقلب البرطمان أكثر من مرة دون فتحه.

ثم نتركه لمدة 4 أيام ثم نفتح على مخلل الخيار ونقوم بتقديم إلي الطعام أصبح جاهز وبالصحة والهنا.

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