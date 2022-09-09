نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتفتيح البشرة بشكل سريع| تعرف علي افضل وصفات طبيعية وسريعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم العديد من البنات والسيدات ببشرتهم جيداً حتى يظهروا بمظهر رائع ومميز ومن أهم الأشياء التي من الممكن أن تحدث في فصل الصيف هي اسمرار البشرة، بسبب عدة عوامل مختلفة وسنتعرف من خلال المقال التالي على وصفة تفتيح البشرة.

وصفة تفتيح البشرة

هناك العديد من الوصفات المختلفة لتفتيح البشرة التي تعتبر هي الأفضل على الإطلاق ومجربة، ولكن هناك العديد من البنات والسيدات لا تعلم الكثير عن هذه الوصفات ولكن ليست الوصفات هي النجاة من اسمرار البشر بل لابد من المحافظة علي بشرتنا جيداً حتى لا نتسبب في اسمرارها بشكل مبالغ فيه.

على الرغم من ذلك لابد من استعمال واقي الشمس بنسبة مناسبة حتى لا تتأثر بشرتنا بالشمس والحرارة التي من الممكن أن نتعرض لها لفترات طويلة، ولأن فصل الصيف هو موسم الكثير من المناسبات سنعرض لكم بعض الوصفات الهامة التي من الممكن أن تستخدم لتفتيح البشرة بشكل سريع وواضح.

أفضل وصفات تفتيح البشرة

العسل لتفتيح البشرة: يعتبر العسل من أفضل المواد الطبيعية المضادة للأكسدة ومن الممكن أن تعمل على حل تصبغات البشرة بشكل كامل، سنتحدث عن طريقة استخدامه لتفتيح البشرة، كل ما عليك هو تحضير معلقة من العسل ومعلقة من عصير الليمون وبتم فرد هذا الخليط علي البشرة وتركة لمدة لا تقل عن 10 دقائق وتكرر هذه العملية مرتين أسبوعياً.

جل الصبار: يعتبر الصبار من المواد الطبيعية المميزة جداً حيث أنه لا يضر بالبشرة نهائياً، كما أنه يمكن استخدامه للحد من تهيجات البشرة بشكل مباشر، سنتحدث عن كيفية استخدامه لتفتيح البشرة كل ما عليك هو خلط معلقة كبيرة من جل الصبار مع معلقة صغيرة من السكر البني وفرد هذا الخليط علي البشرة وتركة حوالي 15 دقيقة وسوف تلاحظ النتيجة من أول استعمال.

كيفية استخدام الليمون لتفتيح البشرة

يعتبر الليمون من الحمضيات التي يحتوى على العديد من الفيتامينات المفيدة جداً للبشرة ومن أهمها فيتامين (ج)، كما أنه يساعد على القضاء على أي نوع من التصبغات الموجودة في البشرة كل ما عليك هو تحضير عصير الليمون وإحضار قطعه من القطن ومسح الرقبة بها جيداً ويترك علي الوجه مدة لا تقل عن 15 دقيقة وبعده يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.