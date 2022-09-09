بكيس خميرة غيري شعرك وشعر بنتك 180 درجة أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن في خلال ساعتين

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عمر شويل - جدة بكيس خميرة فرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين ، يعتبر الشعر الناعم المفرود علامة من علامات الجمال، لذا تبحث الكثير من الفتيات عن افضل طريقه للحصول على الشعر الناعم المفرود، لذا تتجه بعض السيدات إلي الذهاب الى صالونات التجميل لفرد الشعر باستخدام بعض الأجهزة الخاصة بفرد الشعر لكنها تضر بالشعر كثيرا وتعمل على تساقطه، لذا يفضل الكثير من الفتيات تجنب استخدام المواد الجاهزة التي تحتوي على مواد كيميائية تضر بالشعر، من ناحية أخرى اتجه البعض إلى المواد الطبيعية التي تعمل على تقوية الشعر من جذوره، لذا سنقدم لكم بكيس خميرة فرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين.

بكيس خميرة فرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين

هذه الطريقة فعالة جدا في فرد الشعر الخشن والمجعد في وقت قصير، لكن تحتاج إلى بعض المكونات البسيطة منها.

ملعقة كبيرة من الخميره الفوريه.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير والاستعمال

عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة للحصول على النتيجة المرغوبة.

عليك إذابة الفازلين بعمل حمام بخار او في الميكروويف.

نضيف الخميرة على الفازلين ونقلب جيدا.

نضيف زيت الزيتون والنشا ونقلب جيدا حتى تتجانس معاً جميع المكونات.

يتم تمشيط الشعر وتقسيمه ووضع الخليط على الشعر.

يتم وضع كيس بلاستيكي خاص بالشعر على الرأس.

يتم وضع كيس بلاستيكي خاص بالشعر على الرأس. يترك لمدة حوالي نصف ساعة.

يغسل الشعر بالشامبو المناسب للشعر والماء الفاتر.

يتم تجفيف الشعر وتمشيطه وسوف تلاحظ الفرق من اول استخدام.

يفضل استخدام هذه الطريقة مرتين في الاسبوع للحصول على افضل نتيجة.

يفضل الاستمرار على هذه الخلطة لمدة شهرين او ثلاثة أشهر.

فوائد الخميره للشعر

تحتوي هذه الخلطة على العديد من الفوائد منها: