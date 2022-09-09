نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية تعمل لتفتيح البشرة بشكل سريع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الوصفات الطبيعية بمثابة المنقذ للعديد من الأشخاص حيث أن يوجد الكثير من البنات والسيدات لا يريدوا وضع العديد من المنتجات الكيميائية المختلفة على البشرة، فيقومون بالبحث عن وصفات طبيعية تعمل على تفتيح البشرة، والتي من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف عن افضل وصفات بمكونات طبيعية لتفتيح البشرة.

وصفات طبيعية تعمل على تفتيح البشرة

تتجه العديد من الأشخاص إلى استعمال الوصفات الطبيعية في العناية بالبشرة كثيراً، حيث أنها تعتبر من أهم الوصفات التي تعمل على التخلص من مشاكل البشرة، كما أنها لا يوجد لها أي نوع من الأثآر الجانبية الضارة التي يمكن أن تلحق ببشرتك، ومن هذه الوصفات الطبيعية:

ماسك اللبن والليمون:

يعتبر اللبن من أهم المواد الطبيعية التي تمد البشرة بالعديد من الفيتامينات التي يحتاجها، كما يعطي نضارة للبشرة، كل ما عليك هو استعمال الماسك بطريقة صحيحة وهي:

قومي بوضع كوب من اللبن علي عصير ليمونه، كل ما عليك هو تقليب اللبن وعصير الليمون ووضعه علي البشرة، ويتم عمل حمام بخار حتى يستفاد البشرة بالعوامل المفيدة في الماسك

قومي بتركه حوالي 20 دقيقة على الأقل، ويتم غسل الوجه بالماء، يمكن تكرار الماسك مرة أسبوعياً للحصول علي نتيجة مرضية.

ماسك الزبادي والعسل لنضارة البشرة

يعتبر الزبادي من أكثر المواد التي تحارب العديد من مشاكل البشرة، فتعمل على إزالة التصبغات الموجودة في الوجه وترطيب البشرة بشكل ملحوظ، كل ما عليك هو يتم خلط كمية مناسبة من الزبادي مع معلقه من العسل، ويتم فرد الخليط علي الوجه، ويترك حتى يجف تماماً، ويتم غسل الوجه بالماء الدافئ، ويمكن تكرار الماسك مرتين أسبوعياً للحصول على نتيجة أفضل.

ماسك الدقيق وعصير الليمون لنضارة البشرة

يعتبر عصير الليمون من أهم المواد الطبيعية التي تعمل بمثابة السحر في البشرة الجافة، فهي تعمل على ترطيب البشرة بشكل عميق، كل ما عليك هو وضع ربع كوب من الدقيق الأبيض مع عصير الليمون، ويتم خلطهم لحين الحصول على قوام لين يتم فرده على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة ثم يتم غسل الوجه بعد ذلك بالماء الدافئ