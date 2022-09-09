نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرز باللبن بالنشا بأسهل وأسرع طريقة بمذاق لذيذ ومميز وبقوام كريمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأرز باللبن بالنشا ، من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي تحظى بإقبال الجميع، ويعشقها الصغار والكبار، وهو يقدم في المناسبات المختلفة، كما أنه مغذي ويقدم على وجبة الفطور ليمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وتفضل ربات البيوت إعداده في المنزل باستمرار وتقديمه لأفراد أسرتهم لما له من فوائد عديدة، كما أن طريقة إعداده في الفرن تكسبه الشكل الجذاب والقوام المناسب أيضًا، وهو سهل التحضير ومكوناته بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضًا، كما يمكنكم تجربة رموش الست وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الأرز باللبن بالنشا بكل سهولة، وبألذ الوصفات سوف يجعلكم تحضرونه كل يوم.

مكونات الأرز باللبن بالنشا

يتكون الأرز باللبن من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كوب أرز مغسول جيدًا.

2 كوب ماء.

لتر حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

3 ملاعق كبيرة نشا.

نصف كوب حليب للنشا.

كوب سكر أو حسب الرغبة.

للتزيين

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الأرز باللبن بالنشا بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نضع حلة على النار ونضيف إليها الأرز والماء، ثم نقلب من وقت لآخر ونتركه حتى ينضج.

ثم نضيف الحليب والفانيليا ونقلبهم، ثم نتركه حتى يغلي الأرز.

ثم نحضر كوب ونضيف إليه الحليب والنشا، ثم نقلب باستمرار حتى يذوب النشا.

بعد ذلك نضيف السكر وخليط النشا ونقلب باستمرار ونتركه حتى يغلي الأرز ويثقل قوامه.

ثم نرفع الأرز من على النار.

ثم نحضر طواجن فرن، ثم نوزع فيها الأرز ونترك مساحة فارغة في الطواجن.

بعد ذلك نحضر صينية فرن، ثم نضع فيها الطواجن، ثم نسكب الماء في الصينية حتى منتصف الطواجن.