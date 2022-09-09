نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الشيكولاته الإسفنجية في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة الشيكولاته الإسفنجية من أشهر وصفات الحلويات الغربية والتي يتم تحضيرها في جميع دول العالم يمكن استخدامها لعمل التورته أو تقديمها في الكثير من المناسبات المختلفة تحرص كل ربه منزل على تنويع وتجديد أصناف الطعام التي تقوم بتحضيرها لأفراد أسرتها دائما بشكل يومي لذلك تبحث عن ما هو جديد ومختلف من أصناف على المواقع المتخصصة في الطبخ والحلويات أو على الأنترنت أو من خلال المجلات والكتب المتخصصة في هذا المجال لغرض عدم الاحتياج لشراء أي من هذه الأصناف من الخارج إليكم اليوم طريقة عمل كيك الشوكولاته الإسفنجية في المنزل مع مراعاة اتباع المكونات وطريقة التحضير بدقة. مكونات كيكة الشوكولاته الإسفنجية كوب و نصف من الدقيق الأبيض صالح لجميع أنواع الكيك.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقه صغيره من الفانيليا السائلة أو عدد اثنين كيس فانيليا بودر.

واحد كوب سكر ابيض ناعم.

ربع كوب من الماء. طريقة تحضير كيكة الشيكولاته الإسفنجية افصلي صفار البيض عن البياض وضعي كل منهما في وعاء مختلف عن الأخر. بالمضرب الكهربائي اخفقى بياض البيض مضاف عليه السكر واستمري في الخفق لمدة 10 دقائق حتى يصبح المزيج قوامه مثل الكريم شانتيه. ثم قومي بخفق صغار البيض مضاف إليه الفانيليا ونصف كوب من السكر. واستمري في الخفق بالمضرب الكهربائي جيدا حتى يمتزج صفار البيض بالسكر ويصبح لونه فاتح. وبعد ضيفي ربع كوب من الماء واخفقي حتى تحصلي على قوام كريمي. اسكبي خليط صفار البيض على خليط البياض مع التقليب الجيد. في وعاء اخر انخلي الدقيق جيدا حتى يتخلله الهواء وتتخلصي من الشوائب مع وضع البيكنج بودر والكاكاو. ثم قلبي الخليط جيدا وضيفه بالتدريج على خليط البيض مع التقليب بهدوء من اسفل إلى أعلي حتى لا يخرج الهواء. استمري في التقليب إلى أن يختفي الدقيق تماما في عجين الكيك. ابدئي في تشغيل الفرن على درجه حراره 180 مئويه. نحضر قالب كيك مدهون بقليل من الزيت ورشى عليه طبقة من الدقيق ثم صبي خليط كيك الشوكولاته الإسفنجية. ادخلي قالب الكيك الفرن الساخن على الرف الأوسط لمدة 30 إلى 35 دقيقة حتى تنضج الكيكة تماما. اسحبي صنية الكيك من الفرن واتركيها جانبا حتى تبرد تماما. وبعد قومي بتقطيعها وقدميها في أطباق التقديم أو من الممكن استخداميها وتزيينها لعمل تورته جميلة. استمتعي انت وضيوفك وأفراد عائلتك بكيكة الشوكولاته الإسفنجية مع المشروبات الباردة أو الساخنة وبالهناء والشفاء.

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