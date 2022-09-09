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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بان كيك التمر بالزبيب والمكسرات لأجمل تحلية بعد الأكل بخطوات واضحة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعتبر طريقة عمل بان كيك التمر بالزبيب والمكسرات من أبسط الطرق التي تتم في المنزل في وقت سريع، والجميع يقوم بتحضيرها في أي وقت مناسب للتحلية بعد الاكل أو في الوقت المرغوب فيه، تختلف حشوة البان كيك من طريقة إلى أخرى على حسب رغبة كل فرد حيث يمكن عمله بالشيكولاته أو المربي أو الكاسترد أو أي نوع آخر، ويمكن تقديمه في العزومات والمناسبات السعيدة حيث يتم إعداده في شهر رمضان كنوع مفضل من الحلويات، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل بان كيك التمر بالزبيب والتعرف على خطوات عمله بسهولة.
مكونات عمل بان كيك التمر بالزبيب والمكسرات
تعتبر مكونات عمل بان كيك التمر بالزبيب والمكسرات من المكونات الموجودة باستمرار عند معظم الناس وهي كما يلي:-
- ثلاثة أرباع كوب من الدقيق.
- كوب ونصف من التمر منزوع النواة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من اللوز.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ربع كوب من المكسرات المجروشة.
- حبة واحدة من البيض.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ثلاثة أرباع كوب من الحليب.
طريقة التحضير
تختلف طرق عمل الكريب وحشواته من طريقة إلى أخرى فيها بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي:-
- نقوم بخلط التمر مع اللوز والمكسرات المجروشة جيداً حتى نحصل على مزيج متماسك ثم نترك المزيج جانباً.
- ثم نخلط الدقيق والبيكنج بودر والسكر والفانيليا مع بعض ( المكونات الجافة )، ونخلط الحليب والبيض معاً ( المكونات السائلة ).
- بعد ذلك نخلط المكونات الجافة والسائلة معاً حتي نحصل علي خليط متجانس لزج قوامه غير ثقيل.
- نترك الخليط لمدة 10 دقائق حتى يرتاح ثم نأخذ مقدار مغرفة طعام صغيرة ونسكبها في مقلاة غير لاصقة مدهونة بقليل من الزيت.
- ثم نترك المزيج في المقلاة علي درجة حرارة منخفضة لمدة دقائق حتى تظهر فقاقيع صغيرة.
- نقلب الدائرة على الوجه الآخر لعدة دقائق أخرى حتى يحمر من الجهتين.
- تكرر الخطوات السابقة حتى تنتهي كمية الخليط تماماً.
- بعد ذلك نحشي دوائر البان كيك بخليط التمر الذي تم تحضيره من قبل ونلفها مثل الساندويتش.
- ثم نقوم بتزينه بالزبيب والكريمة والمكسرات ونضعه على طبق التقديم ونقدمه بألف هنا وشفا.
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