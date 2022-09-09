نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سد الحنك بالحليب والشوكولاته والسمسم التركي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سك الحنك هو من أشهر الحلويات التركية والتي تم انتشارها فى جميع أنحاء العالم بعد ذلك، والتي تتكون من الدقيق والسكر وبعد الإضافات البسيطة، لذلك سوف نتعرف اليوم على طريقة عمل سك الحنك باكثر من طريقة. مكونات طريقه سد الحنك: قليل من الزيت.

1 كوب دقيق.

نص كوب ماء.

نص كوب سكر.

قطع شوكولاته أو بندق التزيين. طريقة التحضير: نقوم بإحضار مقلاة ووضع الزبدة على النار حتى تذوب ووضع 1 كوب دقيق وتقليبه حتي يغير لونه إلي الأحمر على نار هادئة ونقوم باحضار كوب وتقليب السكر بالماء جيداً حتي يذوب ونقوم بوضعه على الخليط السابق. تقليبه جيداً على نار هادئة حتي يختلط مع بعضه ويصبح قطعة واحدة ونقوم بإطفاء النار وتركه جانباً لمدة قصيرة وإحضار كوب التحضير ووضع ملعقة في كل كوب ووضع البندق والشوكولاته. مكونات سد الحنك بالحليب: 2 ملعقة سمن.

1 كوب دقيق.

نص كوب سكر.

1 كوب حليب.

زبيب.

1 ملعقة جوز هند التزيين. طريقة التحضير: إحضار وعاء ووضع السمن حتي يذوب ووضع الدقيق وتقليبه على نار هادئة وتقليبه حتي يغير لونه ويتماسك ووضع السكر حتي يذوب ويصبح كراميل ووضع الحليب وتقليبه. حتي يصبح عجينة نقوم بتشكيل العجين وهو ساخن وإحضار أطباق التقديم ووضعه وتقديم وتزيينها بالمكسرات وجوز الهند . مكونات سد الحنك بالشوكولاته: 4 ملاعق سمن.

1 كوب إلا ربع دقيق.

1 كوب إلا ربع سكر.

ربع كوب كاكاو خام.

1 كوب ماء.

ربع ملعقة صغيرة فانيلا.

1 كوب حليب.

مكسرات للتزيين. طريقة التحضير: إحضار وعاء ووضع السمن حتي تذوب ووضع الدقيق وتقليبه جيداً حتي يغير لونه إلي الأصفر ووضع الكاكاو، والماء، والحليب وتقليبهم مرة أخرى جيداً حتي يصبح خليط متماسك. نقوم بتشكيل العجين وإحضار أطباق تقديم ووضعها وتزيينها بالمكسرات وتقديمها. مكونات سد الحنك بالسمسم: 2 ملعقة كبيرة سمن.

1 كوب إلا ربع دقيق أبيض.

1 كوب إلا ربع سكر.

1 كوب إلا ربع ماء.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

كسرات للتزيين. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضعه على النار وضع السمن على نار هادئة حتي تذوب ووضع الدقيق وتقليبه جيداً حتي يغير لونه ونقوم بإحضار وعاء ووضع السكر، والماء وتقليبهم حتي يذوب السكر ونقوم بوضعه فوق خليط الدقيق. وتقليب هم حتي يصبح عجينة كتلة نقوم بتشكيل العجينة وإحضار طبق التقديم ووضعه وتزينه بالمكسرات .

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