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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهزي حلى السميد البارد بدون تعب في عدة دقائق بكوب ونصف سميد فقط في المقال التالي
عمر شويل - جدة حضري حلى السميد البارد بطعم خرافة من خلال هذه الطريقة التي تحتوي على القشطة والحليب البودرة والبسكويت الجاهز، وتعتبر هذه الحلوى من أنواع الحلويات المفضلة عند الجميع بسبب مذاقها الرائع وشكلها الجذاب، كما أنها تمد الجسم بالمواد المغذية الجيدة التي يحتاج إليها بشكل مستمر حتى يكون قوياً وبنائه بطريقة صحيحة، وطريقة تجهيز هذه التحلية لا تتطلب الكثير من الوقت ولا تتطلب فرن أيضاً حيث تقدم باردة بعد تماسكها، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل حلى السميد البارد وشرح خطوات تحضيره بوضوح عبر موقع ثقفني الاخباري.
مكونات عمل حلى السميد البارد
تعتبر مكونات عمل حلى السميد البارد من المكونات الاقتصادية التي نحصل عليها من أقرب مكان وهي كما يلي:-
- ¾ كوب من الحليب البودرة.
- كوب ونصف من السميد الناعم.
- ملعقة كبيرة من ماء الزهر.
- مغلفان من كريمة الخفق.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- علبة من البسكويت السادة.
- ¾ كوب من السكر.
- علبة قشطة.
- فستق حلبي للتزيين أو شوكولاتة جافة.
طريقة تحضير الحلى
تعتبر طرق تحضير معظم الحلويات من الطرق السريعة السهلة فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي:-
- نحضر مقلاة ونضع به كمية السميد الناعم ونضعها على نار هادئة ونقلب فيه من وقت لآخر حتى يأخذ اللون الذهبي دون أن يحترق.
- ثم نسكب السميد في وعاء آخر عميق ونضع الحليب البودرة في نفس المقلاة ونقلبه على النار حتى يصبح لونه ذهبي.
- نضيف الحليب على السميد ونضع أيضاً السكر والكريمة ونقلبهم مع بعض جيداً.
- بعد ذلك نضع الفانيليا السائلة والقشطة وماء الزهر والزيت ونخلط المواد جيداً حتى نحصل على قوام متجانس.
- نحضر البايركس أو الطبق ونسكب فيه كمية من الخليط كطبقة أولى ونرص فوقه البسكويت بشكل متساوي ثم نسكب باقي الخليط.
- بعد أن نقوم بتغطيته بالكامل نزينه بالفستق أو الشوكولاتة وندخل الطبق الثلاجة.
- نترك الحلى في الثلاجة لمدة ساعة بعد ذلك نقطعه بشكل مناسب ونقدمه بألف هنا وشفا وصحة وعافية للجميع.
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