نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهزي حلى السميد البارد بدون تعب في عدة دقائق بكوب ونصف سميد فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة حضري حلى السميد البارد بطعم خرافة من خلال هذه الطريقة التي تحتوي على القشطة والحليب البودرة والبسكويت الجاهز، وتعتبر هذه الحلوى من أنواع الحلويات المفضلة عند الجميع بسبب مذاقها الرائع وشكلها الجذاب، كما أنها تمد الجسم بالمواد المغذية الجيدة التي يحتاج إليها بشكل مستمر حتى يكون قوياً وبنائه بطريقة صحيحة، وطريقة تجهيز هذه التحلية لا تتطلب الكثير من الوقت ولا تتطلب فرن أيضاً حيث تقدم باردة بعد تماسكها، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل حلى السميد البارد وشرح خطوات تحضيره بوضوح عبر موقع ثقفني الاخباري.

مكونات عمل حلى السميد البارد

تعتبر مكونات عمل حلى السميد البارد من المكونات الاقتصادية التي نحصل عليها من أقرب مكان وهي كما يلي:-

¾ كوب من الحليب البودرة.

كوب ونصف من السميد الناعم.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

مغلفان من كريمة الخفق.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

علبة من البسكويت السادة.

¾ كوب من السكر.

علبة قشطة.

فستق حلبي للتزيين أو شوكولاتة جافة.

طريقة تحضير الحلى

تعتبر طرق تحضير معظم الحلويات من الطرق السريعة السهلة فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي:-