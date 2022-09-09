طريقة عمل كيكة إسفنجية هشه عالية الارتفاع ناجحة من أول مرة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة إسفنجية هشه عالية الارتفاع طرية ناجحة من أول مرة تعد الكيكة الإسفنجية من أهم الكيكات التي تحضر وتزين لأعياد الميلاد ومناسبات الأفراح ومناسبات النجاح ومناسبات عديدة اخرى يوجد العديد من الأشخاص يفضلونها سادة بجانب المشروبات ويعشقها الكثير من الصغار والكبار بسبب طعمها اللذيذ الشهي لما تحتويه من كيك وفواكه وأيس كريم وشيكولاته وشوكليت شيبس وعناصر أخرى كثيرة لتزيين الكيك الإسفنجي ولكن جئنا لكم اليوم بطريقة تحضير الكيكة الإسفنجية هشه القوام ناعمة الملمس في البيت بطريقة سهلة ومضمونة ومقادير صحيحة من خلال مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الاخباري. مكونات الكيكة الإسفنجية نحضر 2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من السكر الأبيض الناعم.

كوب ألا ربع من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من البكينج صودا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا السائلة.

كوب ألا ربع من زيت الذرة.

عدد ثلاث وحدات بيض.

رشه ملح. طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية الكيكة الإسفنجية من أنواع الكيك الهش فيما يلي نتعرف على طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية البسيطة بمكونات سهلة. الخطوة الأولي يتم خلط كل المواد الجافة وتتمثل في الدقيق والملح والبيكنج صودا والبيكنج بودر وتقلب جيدا وتترك جانبا للاستعمال اللاحق. نحضر وعاء ونخفق فيه البيض مع السكر والفانيليا بالمضرب الكهربائي للحصول على قوام كريمي خفيف. ثم نضع الزيت تدريجيا على شكل سرسوب خفيف مع الاستمرار في الخفق على سرعة متوسطة. وبعد نضيف الحليب ويتم الخلط حتى تتجانس المكونات ببعضها جيدا. ثم نظيف الخليط السائل على وعاء الدقيق ويتم التقليب جيدا للحصول على قوام مناسب. نحضر صنية مدهونة بالزبدة ومرشوش عليها رشه خفيفة من الدقيق ثم نسكب فيها عجينة الكيك. ندخل صينية الكيك الفرن الساخن من قبل وتترك لمدة نصف ساعة تقريبا. يتم إخراج الكيك جانبا حتى يبرد ويزين بالطريقة المفضلة ويقدم بصحة وهنا. نصائح لعمل كيكة ناجحة في حال اذا كنتي ترغبين في عمل كيكة البرتقال أو الليمون ضيفي في بشر البرتقال أو بشر الليمون مع البيض.

أما اذا كنتي ترغبين في تحضير كيكة الكاكاو بنقص نصف كوب دقيق و استبدالية بنصف كاكاو خام مع خلط الدقيق والكاكاو جيدا قبل إضافتهم للخليط.

أما اذا صنعت كيكة الليمون ضيفي نصف كوب عصير الليمون مركز ونصفه كوب حليب.

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