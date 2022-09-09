بدون ألم نهائيا.. خلطة السكر والليمون لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

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عمر شويل - جدة خلطة السكر والليمون لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور ، الشعر الزائد من المشاكل التي تعتبر كابوس لكل النساء وعلى وجه الخصوص إذا كان هذا الشعر في الوجه أو المناطق التي تظهر كثيرًا، حتى الشعر الذي يظهر في المناطق الحساسة يعتبر من الأمور الصعبة التي تريد الفتاة التخلص منه بأي طريقة لأنه يشعرها بعدم الراحة والشعور بالقلق والتوتر وخروج الرائحة الكريهة من الجسم كله، وعلى الرغم من وجود الكثير من طرق إزالة الشعر إلا أنها يكون استخدامها صعب للغاية، ولكن بعد تجربة هذه الوصفة لن تحتاجي إلى استخدام هذه الطرق الصعبة مرة أخرى، لأن هذه الوصفة سهلة وبسيطة، لمعرفة المكونات وطريقة الاستخدام يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات خلطة السكر والليمون لإزالة الشعر الزائد من الجسم نهائيا
الليمون من المواد الفعالة التي تعمل على إزالة الشعر من الجذور مع العلم أن الشعر يقل بعد كل مرة من استخدامها هذه الوصفة، ولذلك وجدنا عليها إقبال كثير من قبل النساء، مع العلم أن هذه الوصفة تناسب جميع الاعمار وتناسب جميع درجات البشرة، وهذه الوصفة من الوصفات الطبيعية التي تكون آمنة جيدا على البشرة بالإضافة إلى أن جميع مكوناتها طبيعية ولا تؤثر بالضرر على البشرة إطلاقا، ونحن نريد الراحة لكل ست بيت ونوفر لها الفلوس والوقت في استخدام الوصفات الأخرى مثل الواكس والليزر وغيرها من الطرق المعروفة، وتتلخص المكونات في:
- ثلاث ملاعق من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق من السكر.
- كوب من الماء الدافيء.
خطوات تحضير الوصفة واستخدامها على البشرة
يجب إحضار جميع المكونات قبل البدء في تنفيذ الوصفة، وبعد ذلك يجب اتباع الخطوات القادمة في تحضير الوصفة، وتتلخص الخطوات في:
- يجب وضع السكر في الماء ويتم التقليب حتى يذوب السكر.
- يتم وضع عصير الليمون على الماء والسكر.
- يجب التقليب يتم وضع الإناء على النار.
- يجب تركها حتى يتم الغليان.
- يجب أن يتم تركها حتى يتغير لونها.
- يجب تركها حتى تبرد قليلا.
- يتم فردها على الجسم.
- يتم إزالتها في عكس اتجاه الشعر.
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