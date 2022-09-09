نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المكرونة بالتونة والمايونيز والجبنة الصيامي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد المكرونة من ضمن الأكلات المصرية التى تتميز بسرعة تحضيرها، وتتميز بمزاقها الرائع ويوجد أنواع كثيرة من المكرونة التى تحضر بطرق مختلفة مثل مكرونة بالفراخ أو اللحم أو التونة، ويوجد البعض الذى يطلق عليها باستا بدلا من مكرونة على حسب المكان والوجبة المحضرة، ولذلك سوف نقوم بذكر طرق عمل المكرونة بالتونة بوصفات متنوعة وسهلة التحضير. مكونات عمل مكرونة بالتونة: 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ثمرة بصل مفروم.

فصين ثوم مفروم.

عصير طماطم.

1 ملعقة كبيرة ليمون.

1 ملعقة بقدونس مفروم كبيرة.

1 ملعقة فلفل أحمر صغيرة.

1 علبة تونة.

500 جرام مكرونة. طريقة التحضير: نقوم بتجهيز طاسة كبيرة ونضع فيها الزيت ثم نقوم بوضعها على النار حتى يسخن الزيت. بعد ذلك نقوم بوضع البصل وتقليبه ثم إضافة الثوم مع التقليب حتى يذبل ويكون لونه أصفر. نقوم بوضع عصير الطماطم والليمون والبقدونس ونمزجهم مع بعضهم جيداً ثم نضع الفلفل الأحمر. نقوم بسلق المكرونة بالطريقة المعتادة. وبعد أن تتسبك المكونات مع بعضها جيداً نقوم بإضافة المكرونة والتونة. نقوم بتقليب المكونات مع بعضهم على نار منخفضة، وبعد ذلك نقوم بوضعها فى أطباق التقديم وتقدم جاهزة للأكل بجانب المقبلات. مكونات عمل مكرونة بالتونة والمايونيز: 250 جرام مكرونة.

200 جرام تونة.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

نص ثمرة ليمون.

1 ملعقة كبيرة خل.

ملعقتين بقدونس مفروم كبيرة.

150 مل مايونيز.

شرائح بصل أحمر.

ملح.

فلفل أسود. طريقة تحضير: نقوم أولا بإحضار وعاء ونضع فيه ماء ونتركه يغلى ثم نقوم بوضع المكرونة حتى تتسلق وتستوى، وبعد ذلك نقوم بتصفيتها وتركها تبرد لحين الاستعمال. نحضر وعاء ونضع فيه التونة والبصل والليمون والخل والمايونيز ونقلبهم حتى يمتزج المكونات. نقوم بتقليب المكرونة مع وضع جميع المكونات التى سبق تحضيرها، ونقوم بوضع التوابل والفلفل الأسود والملح. ثم نقوم بغرفها فى أطباق التقديم ونقدمها، ويمكن تزينها بالذرة والبقدونس حتى يعطى نكهة جميلة. مكونات عمل مكرونة بالتونة صيامى: 500 جرام مكرونة.

مشروم على الرغبة.

1 عبوة تونة.

فلفل رومى ألوان.

ثمرتان بصل أخضر.

ملح.

فلفل أسود.

عصير ليمون.

زبتون أسود. طريقة تحضير: نقوم أولا بسلق المكرونة بالطريقة الصحيحة المعتاد عليها. نقوم بتجهيز مقلاة ونضعها على النار ونضع بها الزيت ونقوم بتقليب المشروم بها. نقوم بوضع الفلفل الشرائح على المشروم ونستمر بالتقليب. بعد ذلك نقوم بإزالة المقلاة من النار ثم نقوم بوضع البصل الأخضر عليه ونضع عليه البهارات والشطة والفلفل ويقلب جيداً. نحضر مقلاة ونضع بها زيت قليل ثم نضع المكرونة المسلوقة ونقلبها فى الزيت قليلاً وثم نضع عليها المشروم وتقلب جيداً. وبعد ذلك نحضر أطباق التقديم ونضع المكرونة ونضع التونة فوق المكرونة تزيين بها ويمكن وضع زيتون أيضاً حسب الرغبه وتقدم جاهزة للأكل. مكونات عمل مكرونة بالتونة والجبنة: 1 علبة تونة.

500 جرام مكرونة.

1 كوب كريمة خفق.

جبنة موتزريلا مبشورة.

جبنة شيدر مبشورة.

جبن رومى مبشورة.

1 ثمره بصل مفروم.

1 فص ثوم مفروم.

جبن كريمي.

ملح.

فلفل أسود. طريقة التحضير: نقوم بسلق المكرونة فى وعاء بالطريقة المعتادة وثم نقوم بتصفيتها ووضعها فى إناء كبير. نقوم بمزج كل من البصل والثوم ونضع عليهم الفلفل الأسود والملح. نقوم بتصفيت التونة من الزيت الموجود فيها ونضعها على المكونات ونقلبهم جيداً. نقوم بوضع نص كمية من الكريمة عليهم ويقلب جميع المكونات مع بعضها. نقوم بتجهيز صينية ثم نضع المكرونة وبعد ذلك المزيج الذى تم تجهيزه. وثم نقوم بوضع كل أنواع الجبن المبشورة التى سبق تحضيرها وثم نضع الجبنة الكريمي. نقوم بإدخالها فى الفرن ويكون درجة حرارة متوسطة حتى يتغير لونه ويكون مائل إلى الذهبى. بعد ذلك تخرج من الفرن وتقطع وتقدم وهى ساخنة.

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