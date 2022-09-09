نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المكرونة بالتونة والصلصة بقليل من المكونات الاقتصادية في وقت قصير في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل المكرونة بالتونة والصلصة في المنزل بطعم رائع يريد تناوله الكل عند مشاهدة طبق التقديم، وتعتبر هذه الأكلة من الأكلات الشهية المغذية التي تحتوي على مجموعة من الفسفور والفيتامينات التي حتاج إليها الجسم، وتتكون من مجموعة مكونات غير مكلفة وهي المكرونة والتونة والطماطم والفلفل والبصل والثوم، ويكثر تناولها على وجبة الغداء عند كثير من الناس والبعض أيضاً يتناولها على العشاء وكل هذا على حسب رغبة كل فرد، فهيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل المكرونة بالتونة والصلصة والتعرف على خطوات تحضيرها ببساطة عبر موقع ثقفني الاخباري.

مكونات عمل المكرونة بالتونة والصلصة

تعتبر المكرونة بالتونة والصلصة من المكونات الغير مكلفة التي سوف نتعرف عليها بالتفصيل الآن وهي كما يلي:-

500 جرام من المكرونة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

400 جرام من الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

100 جرام من التونة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

حبة من البصل.

ربع كوب من الريحان الطازج.

2 فص من الثوم.

ملعقة صغيرة من السكر البني.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتحدث بكل بساطة عن طريقة تحضير المكرونة بهذه الطريقة وهي كما يلي:-