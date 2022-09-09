نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الثومية السوري العادية والمايونيز مثل المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أنواع الصوص التى تقدم بجانب الطعام هى الثومية السورية، وهى من أكثر أنواع الصوص الذى يفضلها البعض بجانب الوجبات مثل السندوتشات الشاورما وأيضا بجانب الفرايد تشيكن والفراخ المشوية، وهى تكون سهلة التحضير فى المنزل بخطوات سهلة وسريعة يمكن عملها أفضل من شراؤها من المطاعم وتكون صحية أكثر ولذلك سوف نقوم بذكر طريقة تحضير الثومية بسهولة فى المنزل. مكونات عمل الثومية السورية: 1 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة كبيرة خل أبيض.

5 فص ثوم.

نص ملعقة ملح صغيرة.

نص ملعقة صغيرة سكر.

ربع كوب ليمون.

ربع كوب زيت. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع فيه كل من الماء والنشا ونقوم بتذويب النشا جيداً حتى لا تكون به كتل. نقوم بوضع الوعاء على النار حتى يبدأ بالتكثيف قليلا ونستمر بالتقليب وثم نزيله من على النار ونتركه حتى يبرد حين استخدام. نحضر الكبة الكهربائية، ونقوم بوضع فيه الخل والملح والسكر والثوم والليمون ونستمر بالخفق جيداً. نقوم بوضع نص كمية الزيت الذى تم تحضيرها ونستمر بالخفق جيداً حتى تمتزج جيداً. بعد ذلك يكون النشا قد بردت نقوم بوضعها على الثوم والليمون هى والزيت المتبقى ونمزجها حتى يكون كريمي وقوامه مظبوط مثل الكريمة. نحضر وعاء ونضع فيه الثومية بعد أن تم تحضيرها وثم نقوم بوضعها فى الثلاجة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة وبعد ذلك يمكن أن تقدم بجانب الوجبات المفضلة. مكونات عمل الثومية السورى بالمايونيز: إحضار عدد 3 فص ثوم.

إحضار عدد 2 كوب زبادي.

إحضار عدد 2 ملعقة مايونيز.

إحضار نصف ملعقة من الملح.

إحضار عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير الثومية بالمايونيز: قومي بإحضار وعاء ثم ضعي به عصير الليمون مع اضافة الملح مع التقليب الخفيف. الآن ضعي عليهم الزبادي مع الإستمرار فى التقليب بشكل تدريجي حتى تتجانس جميع المكونات مع بعض. الآن قومي بإحضار الثوم بعد تقشيره ثم قومي بهرسه جيداً وإضافته إلى الخليط السابق تحضيره. وفي النهاية قومي بوضع المايونيز على الخليط ونقلب جيداً حتى تختلط المكونات معا. الآن قومي بتقديم الثومية بالمايونيز لأسرتك.

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