نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات رائعة لتفتيح البشرة وبنتيجة سريعة ومذهله في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحاول العديد من البنات والسيدات البحث عن بشرة مشرقة ومميزة، ويتساءلون عن أفضل وصفه لتفتيح البشرة، حيث أن الوصفات الطبيعية غير ضارة بالبشرة نهائياً، كما يوجد عدد من الوصفات يمنح البشرة إشراقه مميزة وضوء رائع، كل ما عليك هو متابعة المقال التالي لتتعرف على هذه الوصفات.

أفضل وصفه لتفتيح البشرة

تتعرض العديد من البنات والسيدات لغمقان البشرة من وقت لأخر ويأتي هذا بسبب العديد من العوامل المختلفة التي تتعرض لها البشرة يومياً، سواء الأتربة، أو الشمس، أو عند السفر أو العديد من الأمور الأخرى التي يمكن أن تسبب اسمرار في البشرة، و يحاولوا حل هذه المشكلة من خلال بعض الوصفات الطبيعية التي عرف أنها من أفضل الوصفات الغير ضارة التي يمكنها التخلص من العديد من مشاكل البشرة المختلفة، ويجب علي أن تستخدم كل بشرة الوصفة الطبيعية المناسبة لها، حتى لا تسبب أي نوع من الضرر للبشرة.

ماسك الطماطم للبشرة الدهنية

تعتبر الطماطم من أكثر المواد الطبيعية التي يمكنها حل العديد من مشاكل البشرة المختلفة التي يمكنها أن تحدث خاصة في فصل الصيف، ومن أكثر المشاكل التي تعمل الطماطم على القضاء عليها هي تفتح البشرة الدهنية والتخلص من آثار حب الشباب المزعجة.

طريقة الاستعمال

يتم هرس حبة من الطماطم جيداً، ويتم توزيعها علي البشرة بشكل تساوي، ونترك المسك حتى يجف تماماً.

ثم يتم وضع طبقة أخري من نفس الماسك لمدة 20 دقيقة على الأقل، وبعد ذلك يتم شطف الوجه بالماء الفاتر والغسول المناسب، ويمكن استعمال الماسك مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

افضل ماسكات لتفتيح البشرة الجافة

تعتبر البشرة الجافة من أهم الأنواع التي تحتاج إلى ترطيب عميق وعناية خاصة، ومن أهم الماسكات التي يمكنها القيام بهذه المهمة هو:

ماسك الأفوكادو والعسل: يعتبر الأفوكادو من أكثر المواد الطبيعية المفيدة خاصة للبشرة الجافة، فيعمل على الترطيب العميق للبشرة وإعطائه اللمعان التي يبحث عنها العديد من السيدات، كل ما عليك هو هرس حبة من الأفوكادو ووضع معلقة من العسل الأبيض على الخليط ويتم فردها على الوجه لمدة حوالي 10 دقائق، ويتم غسل الوجه بعد ذلك بالماء البارد، ويمكن تكرار هذا الماسك 3 مرات أسبوعياً للحصول على نتيجة أفضل.