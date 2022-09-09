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عمر شويل - جدة طريقة تحضير قناع الأرز والجيلاتين لشد البشرة وتقليل التجاعيد طبيعياً، نقدم لكم اليوم وصفة قناع طبيعي مضاد للخطوط الرفيعة والتجاعيد، قناع له مفعول غاية في الروعة يشد البشرة ويزيل علامات التقدم في السن، حيث يعمل بشكل أساسي على ملء التجاعيد وإعطاء البشرة نضارة ملحوظة. لتحضير هذا القناع نحتاج إلى الأرز الذي يحتوي على أقوى الفيتامينات الطبيعية للبشرة، القرنفل فهو يزيل التجاعيد ويمنع ظهورها من جديد، بالإضافة إلى الجيلاتين فهو يعمل على شد البشرة ويجعلها أكثر نعومة وإشراقة.

قناع الأرز والجيلاتين لشد البشرة

يتكون القناع من المواد الطبيعية التالية:

ملعقتين كبيرتين من القرنفل. ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض. ملعقة صغيرة من بودرة الجيلاتين. ماء.

نأخذ كمية القرنفل ونطحنها في المطحنة الكهربائية لكي نحصل على مسحوق ناعم من القرنفل، من ناحية أخرى نضف الأرز في قدر مخصص للطهي ونضف إليه مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل الناعم مع إضافة كوب من الماء، نضع القدر على الموقد لمدة 5 دقائق حتى يغلي الخليط جيداً وينضج الأرز نوعاً ما، نترك الخليط يبرد قليلاً ثم نقوم بتصفيته باستخدام قطعة قماش أو شاش لاستخراج ماء القرنفل والأرز الفعال في علاج مشاكل البشرة بالكامل، ويمكننا استخدام بقايا القرنفل والأرز كمقشر للبشرة لإزالة خلايا الجلد الميتة، نضف بودرة الجيلاتين إلى الماء الناتج ونخلط جيداً ثم نضع الخليط في قدر صغير مخصص للطهي، نضع الخليط يغلي على الموقد لمدة 4 دقائق وعندما يثقل القوام نوعاً ما نطفئ الموقد، نضع الخليط في وعاء ونتركه يبرد قليلاً وبعدها يصبح القناع جاهز للاستخدام.

قناع طبيعي لإزالة تجاعيد الوجه

نقوم بتنظيف البشرة جيداً ثم باستخدام فرشاة نظيفة نضع طبقة رقيقة من الخليط على البشرة، نترك الخليط لمدة ساعة حتى يجف على البشرة تماماً ثم نقوم بنزعه بأطراف الأصابع، نغسل البشرة جيداً بالماء الدافئ وبعدها بالماء البارد ثم نقوم بترطيب البشرة باستخدام المرطب اليومي، ومباشرة سنلاحظ أن البشرة أصبحت مشدودة وناعمة الملمس وستختفي التجاعيد والخطوط الدقيقة مع الإستمرار في استخدام هذا القناع، سنحصل على بشرة أصغر سناً ولافضل النتائج نكرر استخدام هذا القناع مرتين في الأسبوع.