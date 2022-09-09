طريقة تشيز كيك الأصلية بطريقة صحية وسهلة في اقل من 40 دقيقة

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عمر شويل - جدة طريقة تشيز كيك الأصلية جميعا نحبها لكننا نعلم جيدًا أنه ليس من أجل الشكل النحيف. لأنها تحتوي علي جبن كريمي مزدوج والقشدة الحامضة، وتحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، وأساسها عبارة عن الزبدة والبسكويت والسكر فقط. لكل من يهتم بنظامه الغذائي ولكن لا يزال يريد أن يعامل نفسه بقطعة من الكعكة، لدي الحل هنا: تشيز كيك منخفضة الكربوهيدرات وعالية البروتين. طريقة تحضيرعجينة تشيز كيك الأصلية 120 جرام سكر

160 غ سمن نباتي طري

260 جرام طحين (نوع 405)

2 رشة فانيلا

1/2 كيس بيكنج بودر

رشة ملح

لملء

800 جرام من التوفو الحريري

400 جرام من التوفو العادي

240 جرام سمن نباتي

160 جرام سكر

2 ليمون عضوي

2 عبوة من بودرة الفانيليا

التوت الطازج خطوات التحضير اخلطي البيكنج بودر والطحين والسكر والملح في وعاء، أضيفي الزبدة في قطع صغيرة واخلطي المكونات في عجينة.

ثم اضغطي على العجينة في القالب واسحبيها لأعلى قليلاً عند الحافة. ثم ضعه في الثلاجة لمدة 40 دقيقة.

ضع التوفو الحريري في غربال مبطن بورق المطبخ واتركه يجف لمدة 10 دقائق.

سخني الفرن إلى 180 درجة. نذوب السمن في القدر ثم نتركه يبرد قليلاً.

ثم اغسلي الليمون وجففيه ، وابشري الحماس جيدًا واعصري العصير منه.

يمزج بين عصير الليمون والقشر والسمن السائل والتوفو الطبيعي والتوفو الطبيعي ومسحوق الكاسترد والسكر الناعم.

ثم يُسكب مزيج التوفو على القاعدة ويُملسها. تُخبز العجينة في الفرن لمدة 1:05 ساعة تقريبًا حتى تتحول الحواف إلى اللون البني الذهبي.

ثم زينها بالتوت الطازج. وصفة تشيز كيك البروتين ستحتاج إلى المكونات التالية لعمل كعكة الجبن: 1000 غ كوارك (جبن خالي الدسم) (كوارك خالي من الدهون بنسبة 0.2٪ دهن)

4 بيضات

300 جرام جبن كريمي (0.2٪ دهن)

1 حبة فانيليا

عصير وبشر نصف ليمونة

20 مل شراب الصبار

1 كيس من مسحوق الخبز

رشة ملح

زبدة للدهن طريقة التحضير سخن الفرن على حرارة 180 درجة من الأعلى والأسفل.

لتحضير العجينة ، اخلطي البيض مع شراب الصبار أولاً في وعاء. اخلطي الكوارك والجبن الكريمي وقلبي تدريجياً مع خليط البيض. نحضر كل شيء في عجينة ناعمة.

ثم تُقطّع الفانيليا إلى نصفين وتُكشط اللب وتُضاف إلى العجينة.

اعصري ليمونة وحركي عصير وقشر نصف ليمونة في خليط الكوارك. أخيرًا ، أضيفي الملح وصودا الخبز.

يُبطن قاع إناء دائري الشكل (قطر 20 سم) بورق الخبز ويُدهن الحواف بقليل من الزبدة.

ثم يُسكب المزيج في القالب ويُخبز في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 45 إلى 60 دقيقة حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.

إذا أصبحت الكعكة داكنة قليلاً، يمكنك ببساطة تغطيتها ببعض رقائق الألومنيوم.

ثم دع كعكة الجبن تبرد.

مهم جدًا: لمنع الكيك من الانهيار ، يجب تركه يبرد في الفرن المغلق.

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