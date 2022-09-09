نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج الشعر الابيض والشيب المبكر بملعقة قرنفل واحدة في 5 دقائق سيعود شعرك للونه الطبيعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لن يقتصر ظهور الشيب على كبار السن فقط، ولكن يمكن أن يظهر الشعر الأبيض للشباب، وذلك لبعض الأسباب منها العوامل الوراثية يبحث الكثيرين عن علاج للشيب، ويعتبر القرنفل من المواد الأكثر فاعلية في علاج الشيب عند كبار السن والشباب، وذلك لاحتواء القرنفل على فيتامينات ومعادن تعمل على علاج الشعر، وسوف نقوم بمساعدتك في حل مشكلة الشيب من خلال هذا المقال.

علاج الشيب بالقرنفل

يستخدم القرنفل في علاج بعض مشاكل الشعر منها علاج الشيب، وخاصةً الشيب المبكر، وإليك بعض وصفات القرنفل.

زيت السمسم والقرنفل لعلاج شيب الشعر

يمكن تداخل القرنفل مع زيت السمسم في علاج شيب الشعر، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

ربع كوب من زيت القرنفل.

ربع كوب من زيت السمسم.

ربع كوب من زيت الخردل.

ملعقتان من زيت الزيتون.

نوع كريم مناسب لشعرك.

ملعقة للتقليب.

الطريقة:

في علبة الكريم الخاص بشعرك قم بإضافة زيت القرنفل، ويتم تقليبهم جيداً.

اضيف زيت السمسم الى الخليط، ويقلب جيداً باستخدام الملعقة.

يمزج زيت الخردل مع المكونات السابقة.

اضيف زيت الزيتون ونقلب المكونات جيداً.

ادهن يديك بالكريم المخلوط به الزيوت الأربعة.

افرك شعرك برفق به، ومشطه جيداً.

كرر ما سبق مع كل مرة تقوم بتمشيط شعرك.

خلطة القرنفل المغلي لعلاج شيب الشعر

يمكن غلي القرنفل والاستفادة منه في علاج شيب الشعر وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

ملعقتين من أعواد القرنفل.

كوبان من الماء.

إناء ويوضع على النار.

بخاخ من البلاستيك.

مشط بلاستيك

الطريقة:

في إناء على النار الهادئة قومي بوضع الماء به.

اتركي الماء، حتى يغلي تماماً.

اضيفي القرنفل الى الماء، واجعليه يغلي.

اتركي القرنفل المغلي ليلة كاملة.

قومي بوضع الخليط في البخاخة.

رشي الخليط على شعرك مرتين يومياً مرة صباحاً، ومرة مساءاً.

فوائد القرنفل للشعر الابيض

يساعد على التخلص من الشعر الأبيض نهائياً.

يعمل على تحفيز بصيلات الشعر في إنبات شعر نفس لون الشعر الأصلي.

يحسن من قوة بصيلة الشعر.

يعالج الشعر المتقصف.

يعمل على ترطيب الشعر الجاف.

يمنع ظهور القشرة في فروة الرأس