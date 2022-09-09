نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مفرمة أو كبة…فكرة خطيرة جدا لفرم اللحمة بأداة مجوده فى بيتك وبكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرم اللحمة بأداة مجوده فى بيتك، إن تخزين اللحم المفروم في الثلاجة أو في الفريزر من الأمور الهامة داخل أي منزل لأنها تعد وجبة أساسية تقدم في وجبة الغداء خصوصا للشباب والأطفال الذين لا يقبلون على تناول اللحم قطع كبيرة، لذلك يمكن استخدام مطحنة اللحم بدلا من مفرمة اللحم أو الكبة لطحن اللحم. فرم اللحمة بأداة مجوده فى بيتك

لذلك نقدم لكم طريقة طحن اللحم وطريقة إعدادها بمجموعة من التوابل الشهية التي تعطي مذاق رائع للحم.

استخدامات اللحم المفروم

إن اللحم المفروم يحتاج إليه في المنزلية لتقديم اشهي الوجبات أما أن تكون

يحتاج إليه في المنزلية لتقديم اشهي الوجبات أما أن تكون وجبة رئيسية أو أحد أنواع المقبلات والأطباق الجانبية لأنه يتميز بالطعم الشهي فيزيد من إقبال الأفراد عليه

ويشتمل على مجموعة من المواد الغذائية والفيتامينات الهامة للجسم وطريقة إعداده سهلة ولاتحتاج وقت طويل.

اللحم المفروم غالبا ما يكون جاهز عند الجزار ويقوم بفرمه من خلال آلة الفرم الخاصة به،

لكن سوف نوضح لكم طريقة لفرم وطحن اللحم داخل المنزل وذلك يتم من خلال الآتي:

يتم تقسيم اللحم إلى جزئيات متوسطة في وضعها في أكياس وتحفظ في الفريزر حتى تصل إلى التجميد،

ثم تخرج من الفريزر ويتم استخدام مبشرة البصل في فرمها وهي مجمدة حتي يسهل استخدامها.

فرم اللحمة في المنزل

يتم تقطيع اللحم إلى حلقات رفيعة جدا ثم يتم فرمها باستخدام مطرقة اللحم أو الساطور

ثم باستخدام خيط حاد يتم طحن اللحم عن طريق استخدام الخيط في اتجاهات مختلفة ولابد أن يكون اللحم الذي يتم فرمه بدون كبة مجمدا حتى يسهل فرمه وأن يحتوي على نسبة من الدهون وأن يكون خاليا تماما من العظام حتى لا تعترض مبشرة البصل أثناء فرم اللحم.

كيفية تخزين اللحمة المفرومة في الفريزر