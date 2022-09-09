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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير حلى كرات الأوريو سريعة التحضير بثلاث مكونات وبمذاق رائع ولذيذ في المقال التالي
عمر شويل - جدة حلى كرات الأوريو ، من أسهل وألذ أنواع الحلوى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبالقليل من المجهود، فهي تتكون من ثلاث مكونات فقط ولا تتطلب الكثير من الوقت أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوص المرغوب فيها مثل الكراميل أو صوص التوفي، كما أنها تتكون من ثلاث مكونات فقط، وتتميز بمذاق خاص ولذيذ للغاية.
كما يوجد عدة وصفات مميزة ولذيذة يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الشوفان الصحية بدون سكر، أو طريقة عمل بسكويت الخلاط الهش سريع التحضير، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلى كرات الأوريو اللذيذة.
مكونات حلى كرات الأوريو
مما يميز هذه الوصفة عن غيرها هو مكوناتها القليلة والتي لا تتطلب الكثير من الخطوات أثناء تحضيرها ومكوناتها كالتالي:
- ١٦ قطعة من بسكويت الأوريو أو ١١١ جرام.
- ٤ مكعبات من الجبنة الكريمي.
- ٤ باكيت من شوكلاتة جالاكسي أو أي نوع شوكلاتة مفضل.
طريقة التحضير
تتميز حلى كرات الأوريو بسرعة تحضيرها وعدم تطلبها للكثير من الخطوات الصعبة أو الأدوات، ويتم تحضيرها بواسطة الكبة فقط، وفيما يلي سنتعرف على طريقة إعدادها وهي كالتالي.
- نقوم بإحضار الكبة ونضع فيها بسكويت الأوريو، ثم نقوم بفرم البسكويت.
- ثم نقوم بإضافة مكعبات الجبنة الكريمي للبسكويت المفروم ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض بواسطة الكبة حتي تتجانس الجبنة الكريمي مع البسكويت.
- وبعدما تتجانس الجبنة مع البسكويت ويصبحو كالعجينة نقوم بتكوير العجينة إلي كور بحجم متوسط.
- ثم نقوم بإحضار إناء ونضعه على حمام ماء أو نضعه على النار على أقل درجة حرارة.
- ثم نضع شوكولاتة جالاكسي داخل الإناء حتي تذوب.
- وبعدما تذوب الشوكولاتة نقوم بغمس الكرات التي قمنا بتكويرها مسبقا في الشوكولاتة حتي تتغلف الكرات بالشوكولاتة من جميع الجهات.
- ثم نقوم بوضع الكرات على صاج أو صينية بحجم مناسب وندخلها في الفريزر لمدة نصف ساعة حتى تبرد وتتماسك جيدا.
- ويمكننا كذلك تزينها بصوص الكراميل أو التوفي أو الشوكولاتة البيضاء.
- ثم تكون جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء
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