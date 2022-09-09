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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل طبق البلاليط الاماراتي بالبيض والجريش بالطريقة الأصلية في المقال التالي
عمر شويل - جدة البلاليط والجريش من اشهر الاطباق الإماراتية اشتهر المطبخ الإماراتي بالعديد من الأطباق المميزة ذات النكهات الشهية اللذيذة، ومنها البلاليط والجريش، الهريس، المضروبة، الخبيص والبلاليط والجريش من الاكلات الشعبية الغنية بالفيتامينات والمعادن والعناصر الهامة للجسم.
طريقة عمل طبق البلاليط
تعد هذه الأصناف من الأطباق التي تقدم وجبات الفطور حيث أنه يتكون من الشعرية والبيض المقلي.
المقادير
- كوب ونصف من السكر.
- كيس شعرية.
- عدد 3 ملاعق كبيرة من الزيت.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- نصف ملعقة من الحبهان.
- نصف ملعقه من الملح.
- عدد 4 بيضات.
- ربع كوب زعفران في ماء ورد.
طريقة التحضير
- نضع وعاء به ماء ونضع عليه ملح وزيت ونتركه حتي يصل لدرجة الغليان، ثم نضيف إليه كيس الشعرية.
- نترك الشعرية علي النار حتي تنضج، نقوم بتصفية الشعرية، نغسلها بالماء البارد.
- في مقلاة علي النار نقوم بوضع الزبدة حتي تذوب ثم نقوم بإضافة الشعرية إليها ونقلبها علي النار، ثم نضيف الحبهان والسكر والزعفران بماء الورد ونقلبه جيدا حتي يذوب السكر.
- نضع مقلاة أخري علي النار ونضع فيها الزيت، ثم نقوم بقلي البيض واحدة تلو الأخري علي شكل أقراص، ونضع عليهم الملح والفلفل الأسود.
- نقوم بوضع البلاليط في طبق التقديم، ثم نضع عليه اقراص البيض.
طبق الجريش
الجريش هو من الأطباق الشهيرة في منطقة الخليج ويتكون من حبوب القمح والأرز والدجاج والجبن الكريمي.
المقادير
- كوب من القمح المجروش.
- نصف كوب من الارز.
- كوب من البصل المفروم.
- عدد 2 ملعقه كبيرة من الزبدة.
- عدد 5 مكعبات من الجبن الكريمي.
- ومقدار 2 مكعبات من مرق الدجاج.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- بهارات مشكله.
- كمون.
- كوب من الدجاج المسلوق المقطع.
طريقة التحضير
- في وعاء علي النار نضع الزبدة حتي تذوب ثم نضع نصف كمية البصل المفروم ونقلبه جيدا، نضيف إليه الدجاج ونقليه.
- نضيف إلي الخليط مكعبات مرق الدجاج، والملح والبهارات ونقلبهم جيدا، ثم نضيف إليه الجريش والأرز ونقليه جيدا.
- نقوم بإضافة مكعبات الجبن الكريمي، ثم نضيف الماء ونقلب جميع المكونات ونتركها علي النار حتي تصل لدرجة الغليان.
- نقوم بتهدئة النار ونترك الجريش حتي ينضج، مع التقليب المستمر.
- في مقلاة علي النار نضع باقي البصل المفروم والسمن والفلفل المقطع والبهارات وتقبلهم جيدا حتي يتغير لون البصل.
- نضع الجريش في طبق التقديم ثم نضيف إليه خليط البصل والفلفل.
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