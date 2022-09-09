نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشه وغرقانه بالصوص زي الجاهزة في الحلواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، حيث تعتبر من أنواع الكيك المحببة للعديد من الأفراد خصوصاً للأفراد الذين يعشقون الشيكولاتة كما تقدم بجوار الشاي أو الحليب، لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم وسوف نقدم في هذا المقال لطريقة كيكة الشوكولاته في البيت بمكونات بسيطة ومرتفعة وكل المكونات توضع في الخلاط بدون وقت أو جهد تابعي الفقرات التالية لللحصول على طريقة كيكة الشوكولاتة. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة المكونات 2 كوب من السكر

2 بيضة

نصف كوب من زيت الذرة

¾ كوب من الكاكاو الخام

كوب و ¾ من الدقيق

كوب من الحليب والماء المغلي

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم والبكينج بودر مكونات الكريمة كوب ونصف من السكر

2 ملعقة من الحليب

نقاط من لون الطعام طريقة التحضير يتم إحضار إناء ويتم تغليفه بالسمن والدقيق ثم يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية يتم وضع الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو وبيكربونات الصوديوم ويترك جانباً. يتم وضع الحليب والسكر والفانيليا والبيض والزيت ومزجهم في الخلاط الكهربائي يوضع الماء المغلي حتى يتم الحصول على مزيج متجانس ويوضع على الخليط الجاف ثم يوضع في إناء الكيك المغلف بالسمن والدقيق ويترك لمدة 35 دقيقة حتي يتم طهيها جيداً يتم إعداد الكريمة من خلال خلط المكونات جيداً ووضعها على الكيك بعد أن يهدأ من الحرارة ويقدم بالهناء والشفاء. وصفة كيك الشيكولاتة بالقهوة المكونات ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

3 بيضات

¾ كوب من السكر الناعم

ملعقة كبيرة من البكينج بودر

ربع ملعقة من الملح

كوب ونصف من الدقيق

نصف كوب من زيت الذرة والحليب

مكونات صلصة الشوكولاتة بالقهوة

نصف كوب من عصير الليمون

ربع ملعقة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من القهوة وملعقة من بودرة الكاكاو الخام

كوب من الماء والسكر طريقة التحضير يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم يتم وضع الدقيق والملح والبيكنج بودر في إناء واسع. توضع الفانيليا والبيض والسكر في الخلاط الكهربائي وضربهم جيداً ووضعهم على الخليط الجاف. يوضع الحليب والزيت مع الاستمرار في الضرب . يتم خلط المكونات حتى نحصل على مزيج متجانس ثم نضع الخليط في إناء معد لدخول الفرن ويترك لمدة 35 دقيقة. ثم يتم إعداد صلصة الشيكولاتة من خلال خلط المكونات جيداً ورفعها على النار حتى نحصل على قوام ثقيل. توضع الكريمة على الكيك بعد خروجها من الفرن حتى تمتزج معها جيداً بعد عمل فتحات في الكيك. ثم توضع الكريمة المخفوقة وتوضع في الثلاجة حتى تتماسك المكونات وتقدم باردة. في هذا الموقع تم ذكر طريقة أخري لتحضير كيكة الشكولاتة بالخلاط في البيت مثل الجاهزة. طريقة عمل كيكة الشيكولاته تعتبر من الوصفات المحببة لعشاق الشيكولاتة ولقد عرضنا طريقة إعدادها بطريقة سهلة وبسيطة بدون أي تكاليف باهظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشه وغرقانه بالصوص زي الجاهزة في الحلواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.