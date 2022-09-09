طريقة عمل البراونيز بالشيكولاتة بالمنزل بسهولة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل البراونيز بالشيكولاتة حيث لا شيء يضاهي الرائحة الشهية لبراونيز الشوكولاتة الطازجة المخبوزة. وبفضل هذه الوصفة السهلة لشوكولاتة فادج براوني، يمكنك الحصول على مجموعة لذيذة من كعكات الشوكولاتة مع الكراميل على سبيل المثال في أي وقت من الأوقات، كل ما تحتاجه هو بعض مكونات الخبز الأساسية وعدد قليل من أدوات المطبخ.

طريقة عمل البراونيز بالشيكولاتة

وصفة شوكولاتة فادج براوني مع الفراولة وموس الشوكولاتة هناك بعض الأسباب التي تجعلك تحضر وصفة كعكة الشوكولاتة هذه في الوقت الحالي، على الرغم من أنه يمكنك شرائها من المتجر. أولاً، البراونيز المصنوعه بالمنزل تكون دائمًا طازجة ولذيذة، على عكس تلك التي لا معنى لها في بعض الأحيان التي يمكنك شراؤها من المتجر. ثانيًا، صنع البراونيز من الصفر أمر سهل حقًا.

مكونات التي تحتاجها لوصفة البراوني

نحتاج إلى وصفة حلوى براوني الشوكولاتة هذه:

1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض

1/3 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب (1 عصا) زبدة مذابة ومبردة

1 كوب سكر

2 بيضة كبيرة مخفوقة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/2 كوب رقائق شوكولاتة نصف حلوة

ربع كوب من المكسرات أو الفراولة أو التوت (اختياري)

بالإضافة إلى هذه المكونات ، سنحتاج إلى بعض أدوات المطبخ مثل مقلاة الخبز ووعاء الخلط وملعقة أو ملعقة مطاطية.

طريقة صنع براونيز بالشوكولاتة

بالإضافة إلى هذه المكونات، سنحتاج إلى بعض مستلزمات المطبخ مثل وعاء وملعقة وصينية خبز مقاس 8 × 8 بوصات وورق برشمان اختياري. ولصنع كعك الشوكولاتة سهل، ما عليك سوى اتباع هذه التعليمات البسيطة وسنحصل على كعكات براونيز لذيذة في لمح البصر.