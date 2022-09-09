نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة اقتراب المدراس تعلمي طريقة عمل خبز للسندوتشات بثلاث حشوات مختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد خبز الساندويتشات من أنواع الخبز الهشة، والتى من السهل على أى سيدة عملها فى المنزل بكل سهولة وسوف تساعدهم جداً فى وقت المدرسة، وذلك لأنها تصلح لحشوها بالعديد من الحشوات المختلفة لأنه نوع هش وخفيف جداً، وكذلك يمكنك تجهيزه فى وقت قصير ومكوناته جميعها موجودة بالمنزل لذلك لا يكلفك الكثير، والكثير من الأمهات تبحث عن طرق سهلة وسريعة لعمل الخبز فى المنزل، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير خبز الساندويتشات بثلاث حشوات مختلفة بالتفصيل. مكونات خبز الساندويتشات بثلاث حشوات مختلفة يتكون خبز الساندويتشات من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل ومكونات الحشوات وهى كالتالي: ٢١/٢ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

٢ من الجبنة المثلثات.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الزيت. للوجه صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

حبوب. للحشو تونة معلبة.

ذرة معلبة.

زيتون.

٢ ملعقة كبيرة مايونيز.

خس.

طماطم.

شرائح جبنة.

صلصة.

دجاج مطبوخ.

ديك رومي مدخن.

زيتون أسود.

خيار مخلل. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل خبز للساندوتشات بثلاث حشوات مختلفة سهل وبسيطة فى التحضير وهش خفيف جداً وهى كمايلي: نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق المنخول ونضيف عليه الملح والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض كويس. نقوم بعمل حفرة فى المنتصف ونضع بها ملعقة السكر وملعقة الخميرة الفورية وكوب الماء الدافئ ونقلبهم مع بعض كويس. نتركهم لمدة ١٠ دقائق وبعد كده نضيف عليهم ملعقة الزبدة ومثلثين الجبنة ونقلبهم باليد حتى تتلم العجينة. نستمر فى العجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية وملساء. نحضر بولة وندهنها بالزيت ونضع بها العجينة بعد تكويرها وندهنها بالزيت ونغطيها بكيس من النايلون ونتركها فى مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها. بعد ذلك نلفها بشكل اسطواني ونقسمها إلى ١٠ قطع ونقوم بتكويرها ثم نفردها على سطح مرشوش بالدقيق. ثم نطبقها من بره لجوه من الأطراف وبعدين نطبقها بالطول على بعض. نرصها على صاج مفروش بورق الزبدة ونتركها لمدة نصف ساعة ثم ندهنها بخليط صفار البيض والحليب ونرش عليها الحبوب مثلاً حبة البركة أو السمسم أو اللب. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٩٠ لمدة ٣٠ دقيقة حتى تنضج. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بحشوها بالحشوة الأولى بخليط من التونة والذرة والزيتون والمايونيز ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نفتح الساندوتش بالسكين ونرص الاول الخس وعليه شرائح الطماطم ونضع فوقه الخليط السابق وعليه شريحة من الجبنة الشيدر. والحشوة الثانية نقوم بدهن الساندوتش بالصلصة ونضع عليه الخس وفوقه الدجاج المطبوخ وشريحة الجبنة الشيدر. الحشوة الثالثة ندهن الساندوتش بالصلصة ونضع عليه الخس وشرائح الطماطم ونضع فوقه الرومى المدخن والزيتون الأسود والخيار المخلل وشريحة الجبنة الشيدر وبكده يكون جاهز للتقديم وبالف هنا وشفا.

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