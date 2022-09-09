نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر اللحم المفروم السريعة بدون خميرة في الفرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل فطائر اللحمة المفرومة السريعة بدون تخمير تعد من معجنات المطبخ البريطاني سهلة لها أكثر من طريقة يتم أعدادها بها حيث يوجد منها أنواع كثيرة مختلفة الطعم والمذاق يحبها الصغار والكبار و تحضر في الكثير من البلاد العربية بحشوات مختلفة بتشكيله من الخضروات واللحوم المفرومة بالإضافة إلى ذلك إضافات اخرى حسب الرغبة تعد فطائر اللحمة المفروم من الوصفات البسيطة السهلة التي لا تحتاج لوقت من التخمر وتعد من الوجبات المفيدة ذات العناصر الغذائية اللازمة لصحة حقا سيدتي هذه الفطائر تحتاج التجربة سوف تنال إعجاب كل أفراد الأسرة من خلال مطبخ ثقبني قومى معنا بتحضير فطائر اللحم المفروم بأفضل وأسهل الطرق لأنها تعد من أسهل وألذ الوصفات الشهية. مكونات فطائر اللحم المفروم نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

رشه ملح صغيرة.

ماء مغلي للعجن.

2 ملعقة كبيرة زيت نقي.

ثلاثة أرباع كيلو جرام لحم مفروم.

ملح وفلفل وبهارات لحم.

بصل مفروم. طريقة تحضير فطائر اللحم المفروم قومي سيدتي بإحضار وعاء عميق وضعي فيه الدقيق بعد نخله جيدا ثم أضيفي إليه الملح والماء مع التقليب بملعقة خشبية. وبعد أن تتجانس العجينة وتصبح عجينة متماسكة كتلة واحدة يترك العجين جانبا ليبرد تماما. وبعد نضيف عليه الزيت ونعود للعجن قليلا باليدين مرة اخرى حتى تصبح ناعمه ملساء. نأتي بكيس بلاستيك ونغلف العجين ويترك لمدة دقائق لكي يرتاح. حينا ذاك نقوم بتجهيز اللحم مع إضافة البصل المفروم إليه ونتبل بالتوابل التي سبق وذكرناها في المكونات ونخلط جيدا. نأتي بالعجينة وتقسم العجينة إلى خمس قطع متساوية. نفرد قطعة من العجين بشكل دائري وبسمك رقيق. نأخذ كمية من حشو اللحمة المفرومة ونضعها على العجينة ثم نغلق الأطراف. وبعد نقوم بفرد العجينة مرة اخرى حتى تصبح متساوية الشكل والحجم. نكرر نفس الطريقة مع باقي العجين إلى أن تنتهي الكمية. وهنا نجهز مقلاة مدهونة بقليل من الزيت وتوضع على نار متوسطة الحرارة. ثم توضع الفطائر في المقلاة وتقلب من وقت إلى اخر على الجهتين حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل. ثم نأتي بصينية ونضع في القاع ورق الزبدة ونضع فيها الفطائر وندهن الوجه بالزبدة. ثم تدخل الفرن المسخن حتى تكتمل النضج فقط من عشرة إلى 15 دقيقه. ثم تخرج الفطائر وتقدم بجانب الصوص المحبب لكم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فطائر اللحم المفروم السريعة بدون خميرة في الفرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.