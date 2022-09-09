نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل تتبيلة للسمك المشوي في الفرن مثل الجاهزة في المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل تتبيلة السمك المشوي، يبحث الكثير من محبي اللحوم البيضاء خاصة الأسماك والمأكولات البحرية عن طريقة عمل تتبيلة السمك المشوي وهي واحدة من أشهى الوصفات التي يمكن تحضير السمك من خلالها للاستمتاع بطعمها المميز وسوف نقدم في الفقرات التالية أهم طرق لتحضير السمك المشوي في البيت بنفس طريقة تحضيره في المطاعم. طريقة عمل تتبيلة السمك المشوي المكونات : 6 فصوص من الثوم.

30 جرام من البقدونس المفروم.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من الخل.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الخردل ” المستردة “.

½ ملعقة صغيرة من مسحوق الشطة الحمراء.

½ ملعقة من الكمون المطحون.

فلفل أسود.

ملح. طريقة التحضير: في وعاء عميق يتم خلط كل من البقدونس والفلفل مع الثوم والخل والمستردة والتوابل وتقليبهم جيدًا حتى تختلط المكونات. بعد الانتهاء من تنظيف السمك جيدًا يتم عمل بعض الفتحات على الجسم الخارجي للسمك باستخدام السكين. تتبل الأسماك بالتتبيلة السابق تحضيرها من الداخل والخارج وتترك في الثلاجة لمدة ساعة كاملة. يتم شوي السمك على الفحم بعد انتهاء المدة. يقدم السمك ساخنًا مع الأرز البني والسلطات. خلطة السمك المشوي الحارة المكونات: 10 فصوص من الثوم المفروم.

3 حبات من الفلفل الأخضر.

ملعقة واحدة صغيرة من الشطة المجروشة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة واحدة كبيرة من السماق.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة طماطم مفرومة.

كوب من الكزبرة الخضراء مفرومة ناعم.

ربع كوب من الخل.

½ كوب من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

2 ملعقة كبيرة من برش الليمون. طريقة التحضير : في صينية أو وعاء عميق يتم دهن وجه السمك بالزيت النباتي وتركها جانبًا. في الخلاط الكهربائي يتم وضع كل من الثوم مع الفلفل الأخضر والشطة والملح والكمون مع الكزبرة والفلفل الأسود وخلطهم جيدًا حتى تتكون صلصة متماسكة. يوضع كل من عصير الطماطم مع عصير الليمون في طبق عميق ومن ثم تتم إضافة كل من الخل مع برش الليمون والزيت وخلطهم جيدًا. يتم حشو السمك بالصلصة المحضرة والباقي منها يتم وضعه في أسفل صينية الشوي. يتم عمل بعض الشقوق على السمك لتسهيل عملية نضجها. يمكن شوي السمك في الفرن من خلال وضع السمك في صينية ومن ثم تغطيتها بورق الألمونيوم وتركها في الفرن حتى تنضج تمامًا. يزال ورق الألمنيوم ويترك حتى يحمر وجه السمك. وقد ذكرنا سابقاً عن وبذلك نكون وصلنا لنهاية حديثنا عن طريقة عمل تتبيلة السمك المشوي وقد تعرفنا من خلاله على أكثر من طريقة لتتبيل السمك المشوي والتي يمكن القيام بها بمنتهى السهولة في المنزل.

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