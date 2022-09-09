نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزيت الطبيعي السحري لتكثيف الشعر وتطويله بشكل سريع جداً وعلاج تساقط الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير الزيت الطبيعي السحري لتكثيف الشعر وتطويله بشكل سريع جداً وعلاج تساقط الشعر، إليكي سيدتي كيفية نمو الشعر طبيعياً باستخدام البصل وبعض من المكونات البسيطة السحرية، البصل يعالج تساقط الشعر الشديد كما أنه يحفز نمو الشعر بالمناطق الصلعاء بشكل فعال، كما أن البصل يعمل على تطويل وتكثيف الشعر بشكل سريع كما نحتاج إلى الثوم فهو يقوي بصيلات الشعر مما يحفز نمو الشعر بشكل ملحوظ، كما أن الثوم يعالج الصلع في مقدمة الرأس بالإضافة إلى البقدونس فهو ينمي الشعر ويعالج فطريات فروة الرأس. الزيت الطبيعي السحري لتكثيف الشعر وتطويله يتكون الزيت من العناصر التالية: 2 حبة بصل أحمر.

8 فصوص من الثوم.

حزمة صغيرة من البقدونس.

كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. علاج تساقط الشعر خذ البصل وقم بتقشيره ثم قطعيه إلى شرائح صغيرة وضعه جانباً في وعاء.

خذ فصوص الثوم وقشرها ثم قطعها إلى قطع صغيرة ويضاف الثوم المقطع إلى البصل المقطع.

خذ حزمة البقدونس وقطعها ل قطع صغيرة ثم أضف البقدونس المقطع إلى المكونات الأخرى مع إضافة زيت الزيتون.

اطحن المكونات في الخلاط الكهربائي ثم ضع الخليط في مقلاة وأضف إليه زيت جوز الهند. طريقة تحضير الزيت السحري ضع الخليط على النار لمدة 10 دقائق مع تحريكه من حينٍ لآخر وبعد أن يتبخر الماء من الخليط أرفعه جانباً.

اترك الخليط حتى يبرد تماماً ثم قم بتصفيته بواسطة قطعة قماش لاستخراج الزيت بخلاصة جميع المكونات.

احتفظ بهذا الزيت في برطمان زجاجي ويمكنك تخزينه في الثلاجة لمدة 30 يوماً. طريقة تطبيق الزيت على الشعر قم بتدفئة مقدار من هذا الزيت في حمام مائي ساخن قبل استخدامه ثم طبقه على فروة الرأس.

دلك فروة الرأس جيداً بهذا الزيت حتى يتغلغل الزيت في فروة الرأس ثم لف شعرك بغلاف بلاستيكي واتركي الزيت على شعرك لمدة ساعة ثم اغسله.

كرر تطبيق هذا الزيت على شعرك مرتين في الأسبوع وستحصل على نتيجة رائعة فمن الأسبوع الأول وسيتوقف الشعر عن التساقط ونمو الشعر بغزارة بشكل مميز.

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