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عمر شويل - جدة أسرع طريقة لشد الوجه والتخلص من التجاعيد لبشرة نضرة بدون بوتوكس، تحلم المرأة بالاحتفاظ بشبابها لأطول فترة ممكنة حتي لا تشعر بالتقدم في العمر، ولكن قد تواجه العديد من العوامل التي تؤثر علي نضارة وشباب الوجه ومنها التعرض لأشعة الشمس أو استخدام المكياج بكثرة، مما تتسبب في فقدان حيوية البشرة ولهذا تلجأ لشراء منتجات الكولاجين مثل الكريمات أو الماسكات، ولكنها مكلفة ويكون تأثيرها بطيء علي البشرة كما أن لها آثار سلبية علي الوجه، ولذلك فإن الوصفات الطبيعية هي أفضل طريقة لعلاج ترهلات الجلد والتخلص من التجاعيد بشكل نهائي.

أسرع طريقة لشد الوجه وعلاج التجاعيد لبشرة أكثر شباب

يعد شد الوجه والتخلص من التجاعيد من أكثر الأمور المزعجة التي تواجهها العديد من النساء.

وذلك يرجع إلي كبر السن وقلة إنتاج الكولاجين مما يؤثر علي مرونة الجلد وحيوية البشرة.

ولذلك تلجأ لإجراء العمليات التجميلية مثل الفيلر أو البوتوكس إلا أنها تستغرق الكثير من الوقت والأموال.

ولهذا سوف أقدم لكم أسرع طريقة لشد الوجه والتخلص من التجاعيد واسترجاع شباب وإشراق الوجه.

وصفة الموز والعسل الأبيض لشد الوجه وإزالة التجاعيد

يعد الموز مكون طبيعي غني بمضادات الأكسدة التي تعمل علي محاربة الجذور الحرة وتقليل ظهور الخطوط الرفيعة.

كما يحتوي العسل علي مرطبات ومضادات أكسدة تمنع ظهور علامات الشيخوخة ويزيد من إنتاج الكولاجين في الوجه.

مكونات الوصفة

ثمرة موز ناضجة.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة تحضير وصفة شد الوجه وكيفية الاستخدام

قومي بهرس الموز حتي يصبح ناعما بدون تكتلات ثم أضيفي العسل.

تمزج المكونات جيدا حتي تتجانس وتصبح مثل قوام الكريم.

يتم فرد الوصفة علي الوجه مع الابتعاد عن محيط العين.

تترك علي الوجه لمدة 20 دقيقة حتي تجف تماما.

يتم فرك الوجه بلطف باستخدام أطراف الأصابع.

يغسل بعد ذلك بالماء البارد ويرطب الوجه بكريم مرطب.

تستخدم وصفة شد الوجه والتجاعيد مرتين في الأسبوع لبشرة مشرقة.

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