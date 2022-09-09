8 نصايح للعناية بالبشرة ممكن تكوني جربتيهم ، لكن تأثيرهم سيء بالنسبة لك

بعض حيل ونصايح الجمال بتكون معروفة ومنتشرة جدا لدرجة اننا بنميل انها صح ومفيدة لمجرد انها معروفة للكل ، بس في حالة انك قررتي تجربي اي حيلة هتتأكدي ساعتها ان في بعضها ممكن ميبقاش فعال ، والاكتر كمان انها ممكن تضر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 8 نصايح غلط للعناية بالبشرة او غير ما احنا متوقعينها.

نصايح غلط للعناية بالبشرة:

1- استخدام منتجات كتير مختلفة في فترة زمنية قصيرة:

كلنا تقريبا بنشوف على النت خطوات العناية بالبشرة واللي بتحتاج استخدام منتجات كتير لاغراض مختلفة ، وكلها في نفس الوقت ، ممكن ييان ليكي انك كده بتهتمي ببشرتك كما يجب ان يكون واحسن حاجة ، ولكن اضافات طبقات كتير من المنتجات فوق بعض مش ضروري ابدا ، لان بشرتك مش ممكن هتمتص كل المنتجات دي مرة واحدة ، والحقيقة انه ممكن يحصل العكس ويحصل بعض المشاكل لبشرتك زي انسداد المسام والجفاف.

2- معجون الاسنان ممكن يساعد على علاج البثور:

النصيحة دي ممكن تبان صح ، لان معجون الاسنان بيحتوي على بعض مكونات التجفيف زي صودا الخبز ، اللي ممكن انها تساعد على تقليل البثور شوية ، الا انه معجون الاسنان ماينفعش لكل انواع البشرة خصوصا الحساسة لانه قوي جدا على الجلد ، وممكن يأدي لظهور طفح جلدي على بشرتك.

3- اصحاب البشرة الدهنية مش محتاجين مرطب:

لو بشرتك دهنية ، ممكن تفكري انك محتاجة اكتر منتج لتجفيفها مش زيادة الدهون فيها ، ولكن الحقيقة ان المرطبات معمولة عشان تحبس الماية في الطبقة الخارجية من بشرتك للحفاظ عليها رطبة ، وبالتالي اي بشرة محتاجة الترطيب ، ولو انتي بشرتك دهنية استخدمي منتجات “خالي من الزيوت” او “غير كوميدوجينيك” اللي بتقل معاها احتمالية انسداد مسامك ، لان الترطيب مش متعلق بس بالزيت والمنتجات اللي بتحتوي على دهون.

4- الحلاقة عكس اتجاه نمو الشعر:

بالرغم ان الحلاقة عكس اتجاه نمو الشعر بتخلي المكنة اقرب لجلدك ، الا انها بتسحب الشعر بعيد قبل ما تتمكن من قصه ، وده هيكون شعر تحت الجلد وبثور ، عشان كده اامن وافضل اختيار هو الحلاقة مع اتجاه نمو الشعر.

5- الزبدة بتعالج الحروق:

لما تحطي مادة دهنية على الحرق زي الزبدة ، ده بيبطيء اطلاق الحرارة من الجلد ، وده سيء جدا لانه هيتم الاحتفاظ بالحرارة في الجلد ، عشان كده افضل طريقة لعلاج الحرق هو استخدام الماية الباردة العادية ، حتى كمان استخدام التلج والماية المتلجة زيادة عن اللزوم على الجلد الافضل تجنبه كمان.

6- ماتفرقعيش البثور:

الحقيقة ان فرقعة البثور ممكن يبقى مضر لو اتعمل بشكل غلط ، اما لو عملتيه بطريقة صح ، ممكن انه يساعد في ازالة البثور بشكل اسرع ، لانك بتتخلصي من المادة الموجودة جواها ، ولكن بس اختاري الوقت اللي تكون فيه خلاص البثور بدأت تظهر على سطح الجلد وبقيتي حاسه بانتفاخها شوية ، وتبقي شايفة ان المادة اللي جوه الحباية خلاص جاهزة انها تخرج بسهولة ، وخليكي لطيفة بقدر الامكان في التعامل معاها.

7- غسل الوش بالماية السخنة هيفتح المسام وهينضف البشرة افضل:

في حين ان البخار اللي طالع من الماية السخنة ممكن انه يساعد في فتح المسام ، الا ان استخدام الماية السخنة ممكن يزيل حاجز الحماية الطبيعي للبشرة ويجففها ، عشان كده افضل بديل هو انك تتأكدي ان درجة حرارة الماية مش سخنة اوي ، لان البخار السخن ممكن يسبب في النهاية احمرار وجفاف البشرة.

8- كل ما زادت قوة التقشير, كل ما بشرتك بقت انضف:

ممكن تفكري انك لو فكرتي بشرتك بقوة فبكده هتتخلصي من المواد غير المرغوب فيها والخلايا الميتة وهتخلي بشرتك نضيفة ومنتعشة ، الا انه الواقع عملية التقشير المفروض تكون لطيفة ، لان في الحقيقة البشرة تجدد نفسها بنفسها ، ومش بتحتاج عوامل مساعدة خارجية ، والفرك القوي او العنيف ممكن يضر البشرة ، وكمان يزود التجاعيد.

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