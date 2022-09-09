طريقة عمل الكب كيك بالشيكولاته الشهي الفاخر للأولاد في المدارس

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عمر شويل - جدة يعد الكب كيك بالشيكولاته الشهي الفاخر من أفضل أنواع الكيك المتميزة لأن حجمه صغير وشكله رائع ومتميز يسعد الأولاد في المدارس والرحلات وأيضا الاحتفال بالمناسبات الأخري مثل أعياد الميلاد لما له بالإضافة إلى أنه ذا طعم رائع وطيب ومع موعد بداية العام الدراسي تبحث الأمهات عن وصفات مختلفة للكيك لكي يأخذونه الأطفال في اللانش بوكس إلى المدارس بجانب السندوتشات كنوع من الحلوى الشهية بديل الكيك الجاهز ترغب الأمهات فيه تحضير الحلويات بنفسها في مطبخ المنزل للأولاد دون الذهاب لشرائها من أحد المخابز أو الحلويات وذلك ضمانا لسلامة وجودة المكونات التي يتم صنع الحلوى منها وبالإضافة إلى ذلك فان صنع الحلوى في المنزل يكلف القليل من من ثمن شرائها من الخارج اليوم سوف نقوم بتحضير كب كيك الشيكولاته الشهي مع إضافة الشوكليت شيبس عليه الذي يضيف له مذاق وطعم طيب وشكل روعة. طريقة عمل كب كيك الشيكولاته المكونات: واحد ونصف كوب من الدقيق الأبيض صالح لجميع المعجنات.

عدد 2 بيضة.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

1 كوب سكر.

نصف كوب من الزيوت الذرة.

نصف كوب من شوكليت شيبس.

واحد كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من سائل الفانيليا.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق البكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخل. تحضير الكب كيك بالشوكولاته قومي سيدتي بتجهيز وعاء عميق ثم ضعي فيه البيض والسكر والفانيلا السائلة والخل ثم تخلط المكونات مع بعضها بمضرب كهربائي. اسكبي الزيت والحليب على المكونات السابقة وقومي بخلط كل المكونات مرة اخرى مع بعضها جيدا. يجب نخل الدقيق قبل إضافته إلى المكونات حتى يتخلل الهواء الدقيق ويصبح قوام العجينة هش بدون شوائب أو تكتلات. بالإضافة عليهم البيكنج بودر والدقيق والكاكاو الخام. ثم ضيفي قطع الشوكليت شيبس ونعود لتقليب المكونات مرة اخرى حتى تحصلي على كب كيك خفيفة هش. جهزي الصينية لخبز الكب ثم ضعي فيها ورق الكب كيك وبعد ذلك صبي عجينة الكيك في كل قالب. وبعد الانتهاء من توزيع عجينة الكيك. ادخلي الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة تقريبا وعندما ينضج يسحب من الفرن. ثم يطرك جانبا حتى يبرد تماما قدميه بعد ذلك الأفراد أسرتك وصحة وهناء.

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