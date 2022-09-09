نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ٩ نصائح تساعد طفلك على التركيز في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدد كبير من الأمهات والآباء يبحثون بشكل دائم عن نصائح تساعد طفلك علي التركيز عبر شبكة المعلومات العالمية الأنترنت، خاصة أننا حاليا بدأنا في موسم الدراسة والذهاب إلي المدرسة وخاصة في فترة الامتحانات، وهناك أمهات تعاني بشده من عدم تركيز أبناؤها في المذاكرة والدراسة وخلال تلقيهم دروسهم مع المعلمين.

الجدير بالذكر أن عدم التركيز يرجع إلى عده عوامل وأسباب مختلفة منها طبيعة الطفل وحبه الأكثر للعب وعدم تفضيله للمذاكرة ومن هنا ألتقينا بخبيرة سلوكيات الأطفال والتربية فطوم حسن حيث قدمت لنا العديد من النصائح حتي تساعد طفلك علي التركيز سوف تشاهدوها في السطور التالية:

نصائح تساعد طفلك على التركيز

1-الاهتمام بصحة الطفل والاهتمام بنظامه الغذائي بطريقة سليمة وعدم تناوله الوجبات السريعة والمقليات والسكريات التي تضر بصحته واستبدالها بالخضروات والفواكه والألبان الطازجة والعصائر.

2-وضع نظام سليم لنوم الطفل لكي يأخذ قسط من الراحة قبل بدء المذاكرة.

3-اختيار الوقت المناسب لمذاكرة الطفل حتى لا يتشتت انتباهه.

4-الحفاظ على نفسية الطفل بالهدوء الأسري وبهذا يساعده على التركيز والانتباه.

5-الابتعاد عن الطرق الغير سليمة أثناء المذاكرة كالتلقين وحفظ الطفل للمعلومات دون أعطاؤه فرصة للتفكير بنفسه.

6-الابتعاد عن العقاب والتوبيخ أثناء مذاكرة الطفل لأنها تعطي نتائج عكسية.

7-استخدام الألوان المبهجة للطفل أثناء المذاكرة كالأقلام الملونة لأنها تزيد من تركيز وانتباه الطفل.

8-الاستعانة بالطرق التعليمية الحديثة بما فيها من معلومات ورسومات مشوقة لجذب انتباه الطفل.

9-لابد أن تكون حجرة الطفل جيدة التهوية والإضاءة وجلوسه في مكان هادئ ومريح ومبهج.

يجب علي كل أب وأم تطبيق جميع النصائح وعدم التخلي عن أي واحدة منها حتي يصبح أبنك يتمتع بتركيز عالي لدرجة ما وبالتالي سوف تجدون النتيجة التي تتمنوها لأبنائكم علي مدار سنوات عمرهم.

وبالنسبة للأطفال صغار السن اللذين في مرحلة الروضة عليك إعطائهم فرصة للراحة ما بين كل ربع ساعة حتي لا يشعروا بالملل أثناء المذاكرة علي سبيل المثال خمس دقائق راحة كل 15 دقيقة مذاكرة، وإعطاء الطفل مكافأة بسيطة حتي يتشجع علي المذاكرة بعمل سندوتش محبب له أو عمل حلوي في المنزل من الحلوي المحببة له، وبذلك تكون المذاكرة شيء جميل محبب لنفسيه الطفل، ولا يمل منها أبدا.

بالنسبة للأطفال في المرحلة الابتدائية فالمناهج تكون اكبر مما كانت في مرحلة الروضة، فتدريجيا نزيد فترة المذاكرة مثلا كل 20 دقيقة مذاكرة خمس دقائق راحة، وعدم ترك الموبايل أو التابلت في يد الطفل معظم الوقت حتي لا يتعلق به ويحبه ويرتبط به ويكره المذاكرة ويكون كل تفكيره في اللعب علي الموبايل، فعليك استبدال الألعاب الإلكترونية بالألعاب الملموسة مثل البازل والمكعبات وغيرها من الألعاب التي تزيد من نسبة التركيز والذكاء لدي الطفل، وربنا يحفظ أولادنا جميعا.