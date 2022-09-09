نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأحلى طرشي حرش.. الخيار المخلل المقرمش بالطريقة الاصلية والطعم خرافي ويفتح النفس في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخيار المخلل المقرمش، العديد من الأشخاص يفضلون تناول المقبلات بجانب أي نوع من الأطعمة، حيث أننا عندما نتناول المقبلات بجانب الطعام، فإنها تساعد بشكل كبير على فتح الشهية، وتجعلنا نتناول كميات أكبر من الطعام، ويعد من أشهر أنواع المقبلات هو المخلل، وبالفحص والتمحيص نجد أن هناك الكثير من أنواع المخلل، ومن المتعارف أننا نحصل على المخلل من المحلات المتعددة، ولكن يكون لدى بعض ربات المنازل رغبة في معرفة كيفية قيامهم بتخليل المخلل بأنفسهم.

الخيار المخلل المقرمش

إن فكرة قيام ربة المنزل بتخليل المخللـ تنبع في الأساس من كون كل ربة منزل تطمح في تقديم أفضل الأطعمة لأسرتها، وحتى تضمن لهم الأمان وأفضل صحة، وكذلك أفضل طعم.

وعليكم أن تعلموا أن كل نوع من المخلل يحتاج لطريقة خاصة في التخليل، وذلك حتى نحصل على أفضل جودة وطعم، ويعد الخيار لمخلل أحد أنواع المخللات الشهيرة، والتي لاقت إقبال كبير.

وحتى يمكنكم القيام بتخليل الخيار المخلل، وجعله مقرمش مثل المخلل الذي نقوم بشرائه، عليكم أن تتبعوا الخطوات التي سوف نخبركم بها، ومن خلالها سوف تحصلون على أفضل مذاق لمخلل الخيار.

مقادير الخيار المخلل

كيلو واحد من الخيار صغير الحجم.

معقتان كبيرتان من خل التفاح.

3 ملاعق طعام كبيرة من الملح الناعم.

عدد كوبان من المياه.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

طريقة عمل مخلل الخيار بطريقه سهلة

في البداية علينا أن نقوم بوضع كمية الخيار التي لدينا في وعاء كبير.

بعد ذلك نقوم بغسل الخيار بشكل جيد، حتى يصب نظيف تمامًا، وليس به أية أوساخ تذكر.

بينما علينا أن نقوم بإحضار برطمان زجاجي مناسب لكمية الخيار.

بعد ذلك نقوم بوضع الخيار في هذا البرطمان بشكل منظم، حتى يتم وضع الكمية كاملة.

ثم نحضر كوب به بعض الماء، ونضع به ما لدينا من خل، وكذلك الملح، وكذلك السكر.

بعد ذلك نقوم بخلطهم بشكل جيد حتى تمام الذوبان، ونضع هذا الخليط على الخيار.

ثم نقوم بوضع كمية الماء حتى يتم تغطية الخيار به.

بينما هنا يجب علينا أن نقوم بغلق البرطمان بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بوضع هذا البرطمان في الثلاجة، وذلك لمدة لا تقل عن 7 أيام متتالية، وحتى نضمن أفضل طعم للخيار.

في نهاية هذا المقال، نكون قد قدمنا لكم، كافة المعلومات التي سوف تساعدكم في معرفة الطريقة الصحيحة. والتي تعتبر طريقة مثالية. حيث يمكنكم أن تعتمدوا عليها في قيامكم بعمل الخيار المخلل المقرمش.