نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين طبيعي يوقف التساقط ويطيل الشعر وصفة هندية سريعة لإطالة وفرد الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين طبيعي يوقف التساقط ويطيل الشعر، إليكم افضل الوصفات الهندية التي تعمل على فرد الشعر وإطالته في اسرع وقت، وصفة كيراتين طبيعي التي تساعد الكثير من النساء على التخلص من هيشان الشعر وتقصفه، إذا كنتي تعانين من تقصف الشعر واذا كان شعرك يتساقط من أطرافة ويفتقد الحيوية؛ فإن هذه الوصفة ستعمل كالسحر وستحل جميع مشاكل شعرك في وقت قصير، وصفة هندية قديمة تستخدمها العديد من السيدات.

ومن خلال موقع ثقفني يمكنك التعرف على افضل الوصفات من خلال الضغط علي زر ” أدم وحواء” حيث يحتوي على نخبة متنوعة من افضل الوصفات. هيا نتعرف على افضل كيراتين طبيعي يوقف تساقط الشعر في أيام قليلة.

كيراتين طبيعي لحل مشاكل الشعر

نقدم لكِ سيدتي وصفة متميزة فهي واحدة من مئات الوصفات الهندية التي يتم تنقلها بين النساء علي مر العصور، فقد كان هدف تلك الوصفة حل جميع مشاكل الشعر التي تواجه العديد من النساء والبنات، يمكنك اتباع الخطوات أدناه للتعرف على التركيبة السحرية التي سوف تمنح شعرك الحيوية والإمعان بالإضافة إلى ذلك فهذه الوصفة تعمل على توقف تساقط الشعر.

وصفة هندية لمنع تساقط الشعر

وصفة اليوم تحتوي على بعض الزيوت الطبيعية التي سنقوم بدمجها مع بعضها البعض لنقوم بعمل مساج لفروة الرأس، وتعمل على الإنهاء من قشرة الرأس أليكم مكونات الوصفة السحرية:

2 ملعقة من زيت الزيوت الطبيعي.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

منشفة ساخنة.

طريقة استخدام الوصفة:-

قبل استخدام تلك الوصفة يجب التأكد من أن الشعر نظيف جداً ولا يوجد به أي زيوت أو دهون.

في أناء نظيف نضع الزيوت الطبيعية ونقوم بتسخينها في الميكرويف لمده 3 دقائق حتي يصبح فاتر.

نقوم بتدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع ونأخذ القليل من الزيت ونقوم بعمل مساج لفروة الرأس.

قومي بتدليك فروة الرأس بالزيت الفاتر ثم الانتقال إلى بقية الشعر.

دلكي فروة الرأس لمدة 15 دقيقة ثم اتركي الزيت على الشعر لمدة 30 دقيقة أخرى.

غطي الشعر بالمنشفة الساخنة والانتظار حتي تنتهي الفترة.

الآن قومي بغسل الشعر جدياً بشامبو مناسب يكون خالي الكبريتات ثم استخدمي البلسم المناسب لشعرك.

يمكنك استخدام تلك الوصفة مرتين بالأسبوع للحفاظ على شعر قوي غير متساقط.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد

نستخدم في تلك الوصفة النشا والخميرة حيث يتميز النشا بقوامه المتماسك الذي يدخل في العديد من مستحضرات فرد الشعر، حيث تعمل تلك الوصفة على فرد الشعر المجعد وجعله انسيابي وتتكون تلك الوصفة من التالي:

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الخميرة الفورية.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

1 ملعقة عسل ابيض طبيعي.

نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.

2 ملعقة صغيرة من الزبادي.

طاقية لتغليف الشعر.

طريقة الاستخدام:-