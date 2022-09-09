نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك كيراتين طبيعي للشعر والنتيجة مذهلة من أول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين طبيعي للشعر المجعد، حيث أن الشعر الناعم الانسيابي هو حلم كل امرأة لذا تبذل جهد كبير في تحقيق ذلك، سواء عن طريق استخدام مستحضرات باهظة الثمن أو اللجوء إلى وصفات وكريمات فرد الشعر الجاهزة، إلا أن النتيجة لم تكن مجدية في كثير من الأحيان، مما يدفعها إلى استخدام الوصفات الطبيعية التي يتم تحضيرها في المنزل بشكل آمن تمامًا وتكون خالية من المواد الكيميائية، حيث أن هذه الوصفات لا تسبب أضرار للشعر كالتي يدخل في تكوينها كيماويات، وفي المقال نقدم لكي سيدتي من خلال موقع ثقفني طريقة صنع كيراتين طبيعي في البيت لفرد الشعر وجعله أكثر انسيابية ونعومة.

كيراتين طبيعي للشعر من حليب جوز الهند والليمون

من المعروف لدى الجميع أن الليمون يحتوي على فيتامين سي الذي يعمل بدوره على قتل البكتيريا وتقوية الجذور، كما أن حليب جوز الهند يعمل على تنعيمه وتغذيته، وفيما يلي المكونات وطريقة الاستخدام:-

مكونات الماسك

تتمثل مكونات الوصفة فيما يلي:-

خمس ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة الحجم من عصير الليمون الطازج.

طريقة الاستخدام

يمكن تحضير الوصفة بمنتهى السهولة في دقائق معدودة عن طريق إتباع تلك الخطوات:-

أولاً يتم مزج كلاً من عصير الليمون مع حليب جوز الهند مع التقليب جيدًا. ثانيًا يتم حفظ الخليط في الثلاجة لمدة 24 ساعة. بعد ذلك يتم تطبيق الماسك على الشعر من الجذور حتى الأطراف. ثم يتم ترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة. من ثم يتم غسل الشعر جيدًا بالماء البارد وشامبو خالي من الكبريت للتخلص من آثار الماسك تمامًا. ينصح بتكرار الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على نتائج مرضية، مع العلم أن الفرق سيلاحظ بعد أول استعمال.

كيراتين طبيعي للشعر من النشا وحليب جوز الهند

كما أن الماسك المكون من النشا وحليب جوز الهند من أفضل الماسكات للشعر الخشن، حيث أن هذه المكونات معروفة أنها تقوم بفرد الشعر بشكل ملحوظ، وفيما يلي المكونات والطريقة:-

مكونات الماسك

نصف كوب من حليب جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

طريقة الاستخدام