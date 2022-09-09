نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأحلى طاجن ورائحة لآخر الشارع.. طريقة عمل الملوخية مثل المطاعم مستحيل تسقط منك أو تمرر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث عن طريقة عمل الملوخية مثل المطاعم باعتبارها من الأكلات المميزة الخفيفة التي تناسب فصل الصيف والتي يعشقها الكثيرون تعددت فوائد الملوخية للجسم بصفة عامة نظرًا لاحتوائها على عناصر ذات قيمة غذائية عالية لذا وجب التنويه عن طريقة إعدادها بالتفصيل وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

طريقة عمل الملوخية مثل المطاعم

الملوخية من الأطباق الشهية اللذيذة الخفيفة التي يفضلها الجميع خاصة الأطفال، كما تتعدد فوائدها الصحية ويسهل إعدادها في دقائق معدودة بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة تتمثل في التالي:

المكونات

½ كيلو من الملوخية أو كيس من الملوخية المجمدة.

شوربة دجاج أو لحم حسب الرغبة.

2 ملعقة من الثوم المفروم.

ملعقتان من السمن البلدي.

مقدار ملعقتان من الكزبرة الجافة.

ملح حسب الرغبة.

رشة من بيكربونات الصوديوم.

الطريقة

تقطف الملوخية ونغسلها جيدًا ثم نضعها في الشمس حتى تجف تمامًا.

يفضل استخدام المخرطة عند إعداد الملوخية للحصول على القوام المثالي المضبوطة.

نضع شوربة الدجاج أو اللحم على النار مع مراعاة تتبيلها جيدًا بالملح والفلفل الأسود وورق اللورا والحبهان.

للحصول على نكهة مميزة يفضل إضافة ملعقة صغيرة من الثوم المفروم مع القليل من الكزبرة الجافة إلى الشوربة.

تضاف الملوخية إلى الشوربة وتقلب جيدًا حتى تختلط تمامًا، مع مراعاة إضافة مزيد من الشوربة إذا تطلب الأمر للحصول على القوام المضبوط.

يفضل إضافة رشة من بيكربونات الصوديوم إلى الملوخية لتعزيز اللون الأخضر الجميل، كما يمكن استبدالها بالقليل من عصير الليمون.

نقوم بوضع مقدار الزبدة في مقلاة ثم نشوح الثوم المفروم، نضيف الكزبرة الجافة ويقلب المزيج جيدًا حتى نحصل على لون ذهبي جميل.

نضيف الطشة على وجه الملوخية وتقدم في أطباق التقديم.

تجنب تغطية الملوخية وهي ساخنة وللحصول على طبق مميز من الملوخية تأكد من عدم تركها على النار حتى الغليان.

في نهاية مقال طريقة عمل الملوخية مثل المطاعم حيث تم التعرف على مقادير الملوخية المضبوطة وعرض طريق تحضيرها بالتفصيل، مع توضيح بعض الإضافات المميزة التي تضمن الحصول على طبق ملوخية شهي لذيذ مثل المطاعم.