قنبلة صاروخية لتطويل الشعر بسرعه البرق أقوي خلطة هنديه تنبت وتمنع تساقط الشعر في 7 ليالي

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عمر شويل - جدة إلى كل الفتيات التي تجد صعوبة في الحصول على شعر طويل وانسيابي نقدم أفضل وصفات طبيعية لتطويل الشعر والتي يتم تحضيرها في منزلك بدون تكلفة كبيرة لأن كل المكونات التي تستخدمينها في عمل هذه الوصفة هي مكونات متوفرة في منزلك أو مكونات تقومين بشراءها من العطار بأسعار رمزية وكلها أعشاب ونباتات طبيعية تمثل فائدة عظيمة على كل نواحي الجسم والجلد والبشرة وسنوضحها لكم عبر سطور مقالنا اليوم.

أفضل وصفات طبيعية لتطويل الشعر في المنزل

نقدم أفضل وصفتين من وصفات تطويل الشعر الطبيعية واللاتي يتمثلان في كل مما يلي:-

1. وصفة الموز

مكونات عمل وصفة الموز:-

ملعقتان صغيرتان من عسل النحل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من ثمرة الأفوكادو.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من لبن الزبادي.

ثلاث ملاعق صغيرة من السكر البني.

ثمرة موز مهروسة كبيرة الحجم.

خل تفاح بمقدار مناسب.

عصير ليمون.

طريقة عمل وصفة الموز لتطويل الشعر بالخطوات:-

اغسلي ثمرتي الأفوكادو والموز جيدًا وقشريهما ثم قومي بوضعهما داخل الخلاط الكهربائي حتى يتم هرسهما جيدًا ويصبحا خليط واحد.

بعد ذلك قومي بإضافة المكونات المتبقية إلى خليط الموز والأفوكادو وقلبي الخليط بحي يصبح مختلط تمامًا وبعدها قومي بشطف شعرك بماء دافئ.

ثم قومي بتقسيم شعرك إلى ثلاثة أقسام وكل قسم قومي بتوزيع الخليط عليه بشكل متساوي وصففي شعرك واتركي الوصفة على شعرك لمدة نصف ساعة على الأقل.

اغسلي شعرك بعد ذلك بماء بارد ثم قومي بتجفيفه بالسشوار أو التجفيف الطبيعي وقومي بترطيبه بكريم مرطب مناسب واستمري على هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع لمدة شهرين.

2. وصفة الصبار

المكونات المطلوبة:-

حبة بصل كبيرة الحجم.

عصير ليمون طبيعي.

زيت لافندر عطري.

ملعقتان صغيرتان من زيت اللوز الحلو.

خطوات عمل وصفة البصل لتطويل الشعر:-