نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم لبان الدكر صاروخ الجمال للبشرة والجسم للتخلص من التجاعيد والترهلات في 3 ليالي بشره مشدوده كالقمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفي على طريقة عمل كريم لبان الدكر الذي يعمل على التخلص من كل مشاكل البشرة المختلفة بمثابة كريم سحري وفعاليته تصل إلى 100%، وهو من أكثر الكريمات شهرة ومتوفر في كل الصيدليات نظرًا لأنه كريم صحي وليس له أي أضرار جانبية على البشرة أو الصحة نفسها ويعالج الكثير من المشاكل التي تعاني منها البشرة والتي قد تكوني استغرقتي الكثير من الوقت في معالجتها وفشلتي ولكنه ينجح في ذلك بعد مرات قليلة جدًا من الاستخدام. طريقة عمل كريم لبان الدكر للبشرة المكونات المطلوبة:- عدة حبات من اللبان الذكر.

ماء فاتر.

ماء ورد.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة. خطوات عمل وصفة اللبان الذكر والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد:- قومي بغسل اللبان الذكر جيدًا لأنه يكون عُرضة إلى تراكم الأتربة عليه وقومي بوضعه في قدر معدني به كمية وفيرة من الماء على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

بعد ذلك قومي بوضع باقي المكونات مع الماء الناتج من عملية الغليان وصفيه من حبات اللبان الذكر وقلبي الخليط جيدًا حتى يصبح عبارة عن كريم سائل قليلًا ولكن متجانس.

ثم قومي بشطف بشرتك بماء دافئ وغسول مناسب لنوع بشرتك حتى تتخلصي من أي شوائب عليها و بقايا الكريمات ومستحضرات التجميل وتصبح نظيفة تمامًا.

ابدئي في توزيع الكريم على بشرتك واحرصي على التركيز على منطقة التجاعيد والشيب على البشرة والهالات السوداء والبقع الداكنة.

اتركي الكريم على بشرتك لمدة خمسة عشر دقيقة ثم قومي بشطفه بماء بارد وكرريه مرة واحدة يوميًا والنتائج تظهر بعد أسبوع واحد من الاستخدام. أهم فوائد كريم اللبان الذكر للبشرة يعمل على تقشير البشرة ويقضي على أي جلد ميت.

كما أنه يعالج اسمرار البشرة ويخلصها من أي بقع داكنة وبثور.

يوّحد لون البشرة لأنه يحتوي على مواد تساهم في التخلص من الصبغات.

مناسب للبشرة التي تعاني من التجاعيد لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكولاجين الطبيعي.

يشد البشرة ويخلصها من الهالات السوداء والخطوط الدقيقة وآثار التعب والإرهاق التي تجعل البشرة شاحنة و مريضة.

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