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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير وصفة طبيعية مذهلة لعلاج التجاعيد والخطوط الدقيقة في أسرع وقت، إليكي سيدتي وصفة تتكون من تحضير قناع طبيعي الكركم لإزالة التجاعيد وتحضير كريم الكركم المضاد للشيخوخة، هذه الوصفة تعمل على إزالة التجاعيد بفعالية ومنح البشرة الإشراقة النعومة والنضارة، سنحتاج إلى مسحوق الكركم كمكون أساسي فهو يحارب ظهور التجاعيد بشكل فعال، نحتاج أيضاً إلى هلام الألوفيرا فهو يكافح التجاعيد وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة. وصفة طبيعية مذهلة لعلاج التجاعيد والخطوط الدقيقة يتكون القناع من العناصر التالية: ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من هلام الألوفيرا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ماء. طريقة تحضير القناع ضع مسحوق الكركم ونشا الذرة في إناء معدني مع إضافة نصف كوب صغير من الماء وامزجي المكونات جيداً.

ضع الإناء على نار هادئة واستمري في تقليب المزيج حتى يثقل القوام ويصبح مزيج كريمي.

ضع ملعقتين كبيرتين من المزيج الكريمي في وعاء وأضف إليه هلام الألوفيرا وزيت جوز الهند ثم امزج جيداً. طريقة تطبيق القناع على البشرة احتفظ بهذا المزيج في علبة نظيفة ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

طبق هذا المزيج على بشرة وجهك وعنقك ثم اتركه على بشرتك لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك تُغسل البشرة بالماء الفاتر.

كرر تطبيق هذا القناع مرتين في الأسبوع وستحصل على نتيجة جيدة من الأسبوع الأول من الاستخدام. شد البشرة وعلاج الشيخوخة يتكون الكريم من العناصر التالية: ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

كوب صغير من الماء.

2 ملعقة كبيرة من مزيج الكركم الكريمي الذي تم تحضيره في وصفة القناع.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة تحضير الكريم ضع بذور الكتان والماء في إناء معدني ثم ضع الإناء على النار ليتم الغليان بشكل جيد لمدة 10 دقائق.

دع الخليط يبرد قليلاً ثم قم بتصفيته بواسطة قطعة قماش قطنية أو جورب صيفي استخراج هلام بذور الكتان.

أضف مزيج الكركم إلى هلام بذور الكتان مع إضافة زيت اللوز الحلو ثم امزج المكونات جيداً. طريقة تطبيق الكريم على البشرة احتفظ بهذا الكريم في جرة صغيرة ويمكنك تخزينه في مكان بارد أو في الثلاجة لمدة 7 أيام.

طبق هذا الكريم على بشرة الوجه في المساء قبل النوم ثم دلك بشرتك لمدة دقيقة.

كرر تطبيق هذا الكريم يومياً للحصول على أفضل النتائج.

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