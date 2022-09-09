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عمر شويل - جدة كيفية التخلص من قشرة الرأس، 6 علاجات منزلية طبيعية، تعتبر حكة فروة الرأس من أهم علامات ظهور قشرة الرأس. كما أنه يمكن تكون علامات حمراء علي الجلد والحكة الشديدة. قد تشعر أيضًا بألم وحكة في فروة الرأس. وبشكل عام، تقل قشرة الرأس أثناء الطقس الحار.ومن أهم الأعراض أيضا احتمالية تهيج الجلد مع ظهور طفح جلدي. ويجب طلب العناية الطبية في حالة حدوث ذلك.

ما هي أفضل العلاجات المنزلية للقشرة؟

قد يساعدك معرفة أسباب حدوث قشرة الرأس في القضاء عليها، ومن ثم تجربة بعض الأساليب اليدوية المنزلية للتخلص من قشرة الرأس. ويجب التنبيه على أنه إذا جربت العلاجات المنزلية لمدة أسبوعين أو أكثر دون رؤية أي تغييرات ، فيجب عليك طلب المشورة الطبية المتخصصة. إليك مجموعة من العلاجات المنزلية للقضاء على قشرة الرأس:

استخدام الشامبو كعلاج للقشرة

في كثير من الأحيان يمكن أن يساعد الشامبو المتخصص في تقليل الزيوت على فروة رأسك، ولكنه لا يقطعها مطلقاً .

استخدم الشاي الأخضر

حيث يُمزج الشاي الأخضر مع زيت النعناع العطري والخل الأبيض وتدليكه على فروة رأسك لمدة خمس دقائق. ثم اشطفيه بشامبو وبلسم خالي من الكبريتات. يحتوي الشاي الأخضر وزيت النعناع العطري على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للميكروبات ، والتي يمكن أن تعزز فروة رأس صحية وترطيب شعرك حتى لا يكون جافًا أو متهيجًا.

استخدم خل التفاح

خفف الخل بكميات مناسبة من الماء. استخدم هذا الخليط كبديل للشامبو الخاص بك. فيعتبر خل التفاح من الأحماض التي تستخدم في القضاء علي الفطريات المكون الأساسي للقشرة. يقلل من الإحساس من بالحكة ويقلل أيضاً من تواجد القشرة في الرأس.

كيفية التخلص من قشرة احصل على تدليك بزيت جوز الهند

للحصول على علاج فعال للقشرة بين عشية وضحاها، امزج خمس إلى 10 قطرات من زيت شجرة الشاي مع خمس ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. يتم وضع الخليط علي الشعر هلي أن يصل إلي الفروة قبل النوم في المساء ويتم غسله عند الصباح أما في حالة ضيق الوقت فيتم تركه لمدة لا تقل عن نصف الساعة قبل الغسيل. فيقاوم الخليط المكون من زيت جوز الهند تكون قطريات، كما يقوم زيت الشاي بتلميع الشعر.

كيفية التخلص من قشرة استخدم عصير الليمون

قومي بتحضير مقدار عدد (2) ملعقة كبيرة من عصير الليمون وضعيها علي رأسك مع ضمان وصولها للفرو. بعدها قومي بتحضير كوب من عصير الليمون الخالي من السكر واغسلي الشعر بالكامل بالعصير. ويتم تكرار هذا الأمر بصفة يومية حتي تحصلين علي الشعر الصحي الخالي من القشرة. وذلك لأن الليمون من الأحماض التي تقاوم الفطريات المكون الأساسي لقشرة الشعر. كما أنه لا يحتوي على مواد كيميائية قاسية، والتي قد تضر بفروة رأسك.

كيفية التخلص من قشرة باستخدام صودا الخبز

يتم غسل الشعر ووضع صودا الخبز عليه وبعده . اتركيه لمدة دقيقة ثم اغسليه. يمكنك أيضًا غسله بالشامبو بعد شطفه جيدًا. تقاوم الصودا احتمالات تكون القشرة ويمكن أن تساعد في تقشير جلد فروة رأسك دون تهيجه. تمتص صودا الخبز أيضًا الزيت الزائد.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن كيفية التخلص من قشرة الرأس، 6 علاجات منزلية طبيعية. تطرقنا فيه إلى ذكر بعض من العلاجات المنزلية للقضاء على قشرة الرأس بعد التعرف على علامات ظهورها.