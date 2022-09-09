القناع السحري لتبييض البشرة والقضاء على تصبغات وبقع البشرة بشكل سريع وفعال

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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير القناع الطبيعي السحري لتبييض البشرة والقضاء على تصبغات وبقع البشرة بشكل سريع وفعال، لا شك أن فصل الصيف والتعرض لأشعة الشمس فترة طويلة يتسبب في إسمرار البشرة علاوة على بقع وتصبغات وعيوب البشرة، لذا لكي نتمكن من تحضير هذا القناع سنحتاج إلى الأرز الأبيض فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الأمينية لتغذية وتفتيح البشرة، كما أنه يخلص البشرة من الخلايا الميتة ويعالج جفاف البشرة بشكل فعال جداً.

القناع الطبيعي السحري لتبييض البشرة

يتكون القناع من العناصر التالية:

4 ملاعق كبيرة من الأرز الأبيض.

حليب سائل.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

قناع سحري للقضاء على تصبغات وبقع البشرة

خذ كمية الأرز الأبيض وضعها في المطحنة الكهربائية وقم بطحن الأرز جيداً حتى يصبح على شكل مسحوق، أو يمكنك استخدام دقيق الأرز الجاهز و باستخدام مصفاة قم بغربلة مسحوق الأرز جيداً للتخلص من الشوائب وبقايا الأرز التي لم تُطحن، ثم قم بإضافة الحليب بمقدار 3 ملاعق ويمكنك إضافة المزيد عند الحاجة ثم اخلط حتى تحصل على خليط بقوام ليس بكثيف ولا سائل جداً، يتم الخلط لمدة من 3 إلى 4 دقائق حتى يتم امتصاص كل الحليب في دقيق الأرز وتحصل على القوام المطلوب.

طريقة تحضير القناع

ثم عليك أن تقوم بإضافة زيت اللوز الحلو وإذا لم يكن متوفر يمكنك إضافة زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، اخلط الزيت مع الخليط الكريمي جيداً وبعد ذلك يصبح القناع جاهز لاستخدامه على البشرة، قم بتنظيف البشرة جيداً ثم ضع طبقة سميكة من القناع على البشرة باستخدام فرشاة نظيفة، وإذا كنت تعاني من مشاكل حب الشباب المفرطة يمكنك إضافة زيت شجرة الشاي العطري.

طريقة إستخدام القناع الطبيعي

عليك ترك القناع حتى يجف تماماً وبعد ذلك قم بإزالة القناع عن طريق الفرك ولكن برفق، وإذا كان هناك حب شباب أو بثور يتم غسل البشرة بالماء الفاتر دون الفرك ثم قم بترطيب بشرتك بالمرطب اليومي الخاص بك، لأفضل النتائج كرري استخدام هذا القناع مرتين في الأسبوع وسيؤدي ذلك إلى تحسين نسيج بشرتك بشكل عام، ستحصل على بشرة خالية من البقع الداكنة والتصبغات بشرة موحدة اللون مشرقة نضرة وصافية.