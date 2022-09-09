النشا والكركديه كنز سحري: لتبييض وتوريد البشرة بشكل مبهر وتحدي2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والكركديه كنز سحري , حيث من الصعب توريد البشرة ولكن مع هذا الكريم الرائع والمميز ومع الاستمرار عليه سوف تزول كل هذه الآثار بطريقة مدهشة, لأن الكريم يحتوي علي مكونات رائعة مثل النشا وقدرته الفائقة في تفتيح أي بقع داكنة في البشرة, ويعمل علي تفتيح وتوريد البشرة بشكل رائع أما المكون الثاني وهو الكركديه ومكوناته طبيعية فمن مكوناته العسل الذي يعمل على توريد البشرة بشكل رائع وكل مكونات كريم اليوم هي هائلة في التفتيح الفوري والتخلص من الهالات والبقع السوداء في البشرة, مع هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا والكركديه كنز سحري لتفتيح وتوريد البشرة بشكل فوري2022.

مكونات عمل النشا والكركديه كنز سحري لتبييض وتوريد البشرة من أول استخدام2022

سوف نتعرف على مكونات هذا الكريم الرائع والمميز علي توريد وتفتيح البشرة وهي كما يلي:-

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة الكركديه المطحون.

١ملعقة كبيرة من جيل الصبار.

١ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

اليوم سوف نقدم لكم طريقة تحضير الكريم بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف جدا ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب جيداً. ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الكركديه المطحون ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نضيف ملعقة كبيرة من جيل الصبار ونخلط المكونات جيداً حتى يصبح الخليط كريمي ناعم. الأن أصبح الكريم جاهز للاستعمال من الممكن الاحتفاظ به داخل الثلاجة.

طريقة الاستخدام

الأن مع طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم لبشرة أفتح بشكل مبهرهي كالتالي:-