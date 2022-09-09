نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنعد والمشاوي السمكية بطريقة افضل شيفات السعودية بخلطة رائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكنعد السعودي يعد من أشهر أطباق الأسماك التي يتم تحضيرها في جميع المطابخ السعودية، لأنها تتميز بمذاق مذهل، وتحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة.

ومنها مثل اويجا 3، ويمكن تحضيره في المنازل بطريقة بسيطة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال هذا المقال طريقة عمل الكنعد السعودي.

افضل طريقة سعودي لتحضير الكنعد

طريقة عمل الكنعد السعودي

المقادير

ثلاث سمكات كنعد.

ملعقتان صغيرتان من الكمون الناعم.

٢ ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

عشرون جرام من البابريكا.

ست ملاعق صغيرة من زيت زيتون.

ملعقتان صغيرتان من اليانسون المجروش.

كوب صغير من شرائح البصل.

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

١/٢ ملعقة كبيرة من الكركم.

رشة من الفلفل الأسود الناعم.

كيلو إلا ربع من حبات البرتقال الطازج.

خمس ملاعق زيت ذرة.

طريقة عمل الكنعد السعودي

قومي بتنظيف مقدار السمك جيدا ونقعه في الليمون والملح لمدة ربع ساعة، ثم غسله بالماء وتصفيته جيدا.

اعصري مقدار حبات البرتقال وضعيهم في وعاء كبير، ثم ضيفي إليه زيت الزيتون وقلبيهم، ثم ضعي بهم السمك.

اتركي السمك في خليط عصير البرتقال لمدة ساعتين، ثم احضري مقلاة. وضعيها على النار.

اسكبي زيت الذرة في المقلاة، قم اتركيه حتى يسخن، ثم اخرجي السمك من التتبيلة وضعيه بالدقيق، حتى يتغلف بالدقيق من جميع الجوانب.

ضعي السمك بالمقلاة واتركيه حتى يصبح لونه أحمر من أسفل، ثم اقلبيه على الجهة الأخرى، واتركيه حتى يصبح لونه أحمر، ثم ضعيه جانبا.

احضري ثلاث صواني وضعيه بهم الفلفل الأسود، واليانسون، والملح، والكمون، والكزبرة بمقادير متساوية، ثم ضعي الكركم في الأولى، والزنجبيل في الثانية، والبابريكا في الثالثة.

قومي بوضع كل سمكة في صينية، ثم اغلقي الصينية بالورق الحراري، ثم ضعيهم في الفرن لمدة ربع ساعة على حرارة متوسطة، حتى يصبح الكنعد السعودي جاهز للتقديم.

طريقة عمل الكنعد السعودي في الفرن

المقادير: