أسهل طريقة للكبة الشامية المقلية من غير ما تفك.. مقرمشة وذهبية وأحلى من المطاعم

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبة المقلية، تعد الكبة المقلية من أشهى الأكلات الشرقية التي تتميز بها بلاد الشام ومنها فلسطين والأردن وسوريا ولبنان والعراق، ولكن تختلف طريقة تحضيرها وحشوها من بلد لآخر، ولكنها بشكل رئيسي تتكون من اللحم المفروم المخلوط بالبرغل وبعض البهارات ويتم مزجهم معاً حتى تصبح مثل العجين، وتتعدد طرق حشوها من مطبخ لأخر فهناك من يحشو الكبة باللحم الضأن المفروم وهناك من يحشوها بالمكسرات المختلفة ومنها الصنوبر واللوز، وإليكم فى الآتي طريقة عمل الكبة المقلية بأبسط الطرق. طريقة عمل الكبة المقلية المكونات: كيلو من اللحم المفروم.

نصف كيلو بصل مفروم ومصفي من الماء.

كوب ونصف برغل ناعم.

2 فص ثوم.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

ملح وفلفل أسود.

رشة قرفة.

رشة زعتر.

رشة سكر.

رشة حبهان بودر.

رشة بهارات لحمة. طريقة التحضير: أولا يتم نقع البرغل فى مقدار من الماء لمدة نصف ساعة ثم يتم تصفيته جيداً.

احضري مقلاة على النار ضعي بها ملعقة من السمن والبصل المفروم، مع ترك حوالى ملعقتين كبيرتين من البصل جانباً.

قومى بتقليب البصل حتى يذبل قليلاً ويتغير لونه، ثم ضعي نصف كمية اللحم المفروم وجميع البهارات واستمري فى تقليب المكونات حتى ينضج اللحم جيداً، ثم ارفعي الخليط من على النار ويترك جانباً، ويمكن إضافة البقدونس على الخليط عند الرغبة.

فى وعاء الكبة الكهربائية ضعي ملعقتين من البصل المفروم والبرغل المنقوع وملح وفلفل أسود وقرفة وفصين الثوم والزعتر، وقومى بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها. اضفي نصف الكمية المتبقية من اللحم المفروم إلى الخليط، واستكملي طحن المكونات حتى يصبح الخليط ناعم مثل العجين.

خذي جزء من عجينة الكبة وقومى بتفريغه من المنتصف بأصبعك، وقومى بحشوها بخلطة اللجم ثم اغلقي عليها واسحبيها على شكل اسطواني.

كرري تلك الخطوة حتى تنتهى من الكمية بالكامل، ثم ضعيها بداخل الثلاجة لمدة نصف ساعة لكى تتماسك.

جهزي مقلاة على النار بها زيت غزير وساخن جدا، ثم ضعي كرات الكبة المقلية به وانتظري حتى تتلون من جميع الجهات وتأخذ اللون الذهبي.

قدمى الكبة المقلية على سفرتك مع رشة من البقدونس المفروم.

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