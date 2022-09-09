أقوي الخلطات السحرية لازالة التجاعيد وشد البشرة أفضل من البوتكس

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عمر شويل - جدة من المستحيل التخلص من التجاعيد ، إنها عملية كاملة ولكن تأخير ظهورها أمر ممكن. ماذا علي أن أفعل؟ اعتنِ ببشرتك واحميها ، وتناول طعامًا صحيًا وتبني وصفات جدتك حيث شيخوخة الجلد عملية طبيعية وحتمية في الوقت نفسه، يفقد الجلد قوته، ويصبح مرنًا وترهل، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد هذا الأخير ، الذي يحدث عادة في سن الثلاثين ، يرجع إلى التقدم في العمر ولكن قد يفضله أيضًا العديد من العوامل الأخرى ، مثل الإجهاد والتدخين وسوء التغذية أو التعرض لأشعة الشمس والسوق مليء بالمنتجات المضادة للتجاعيد ؛ المواد الهلامية والكريمات والأمصال التي تعد بإزالة التجاعيد وتجديد شباب البشرة ومع ذلك ، يجب أن نتذكر أن التجاعيد بمجرد تثبيتها لا يمكن إزالتها إلا باستخدام شد الوجه من ناحية أخرى ، يمكن أن يقلل من مظهرها وتغير لونها لهذا لا يوجد أفضل من النصائح الطبيعية التي تعطي نتائج مرضية مع آثار جانبية أقل. وصفة لماسك وجه صحي وفعال واقتصادي مضاد للتجاعيد: مكونات: 1 بيضة

1 ملعقة صغيرة عسل

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو تحضير: ضعي جميع المكونات في وعاء واخلطيها جيدًا للحصول على خليط متجانس. اتركيه لمدة 5 دقائق ثم ضعيه على وجهك.

تذكر أنه من المهم غسل بشرتك جيدًا قبل استخدام القناع حتى يتم امتصاص المكونات جيدًا اتركي القناع لمدة 20-30 دقيقة، ثم قومي بإزالته بمنشفة واشطفيه بالماء البارد.

كرر هذه الحيلة مرة واحدة في الأسبوع وستندهش من النتائج! لماذا هذا القناع مفيد؟ هذا القناع الواقي فعال في تقليل الخطوط الدقيقة ويجعل البشرة جميلة بفضل المكونات التي يحتوي عليها. زيت اللوز الحلو مفيد لجميع أنواع البشرة ينعم ويرطب ويغذي بدون تزييت. يستخدم هذا الزيت بالعديد من الفوائد الجمالية منذ فجر التاريخ للعناية بالجسم والوجه والشعر. في الواقع، زيت اللوز الحلو غني بفيتامينات أ ، د ، هـ ، من العناصر الغذائية الهامة التي تعمل على دعم البشرة ، مع حمايتها من العوامل المهمة الأخرى وإعطاء بشرة متألقة. يعمل فيتامين E الموجود في زيت اللوز الحلو كدرع مضاد للتجاعيد.بفضل خصائصه المضادة للأكسدة ، فهو يقتل الجذور الحرة التي تعزز شيخوخة البشرة وتجعلها نضرة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر زيت اللوز الحلو الدهون اللمفاوية اللازمة لخلايا الجلد لاستعادة مرونتها. يهدئ هذا المكون التهيج ويمنع علامات التمدد ويعزز تجديد الخلايا. العسل من أفضل المنتجات وله فوائد عديدة غني دائمًا بالكربوهيدرات والماء والأملاح المعدنية والفيتامينات والعناصر النزرة ، وله العديد من الخصائص الطبية والتجميلية في الواقع، العسل مفيد لقدرته على تهدئة التهاب الحلق وتقليل أعراض البرد وتقوية الجسم. العسل أيضًا بديل جيد للسكر، لذا فهو الخيار الأفضل لمن يريدون إنقاص الوزن. بالإضافة إلى ذلك ، يمتلك العسل عدة خصائص أخرى ، وهي الترطيب ، والتنقية ، والمطهر ، والتنعيم ، ومضادات الأكسدة ، والتجديد. قوة جبارة تحافظ على صحة الجلد وتحافظ على مرونته وتمنع التجاعيد وتقلل منها. بياض البيض هو المكون المفضل لدي لشد البشرة بشكل رائع! يحظى هذا الطعام بشعبية كبيرة بين الرياضيين لمحتواه المنخفض من الدهون ومحتواه العالي من البروتين ، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لبشرة صحية وشابة. في الواقع ، يحتوي بياض البيض على فيتامينات ب والسيلينيوم والزنك ، وهي مفيدة في تعزيز الجلد الجديد والحفاظ على مرونة الجلد. فعال في منع التجاعيد وتقليل ظهورها.

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